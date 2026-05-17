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Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche

Commerzbank – Mega-Kaufsignal liegt weiterhin in der Luft 17.05.2026, 07:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Ausblick auf die neue Handelswoche: Commerzbank – Mega-Kaufsignal liegt weiterhin in der Luft
© bn
Der schwache Wochenausklang vom Freitag mahnt durchaus zur Vorsicht. Der deutsche Leitindex beendete die Handelswoche unterhalb von 24.000 Punkten. Und auch die US-Indizes strotzten nicht gerade vor Kraft. Nach dem knackigen Rücksetzer vom Freitag kommt dem Wochenauftakt eine große Bedeutung zu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 23.906,52 PKT -1,76 % Ariva Indikation
Commerzbank 36,24 EUR +0,01 % Lang & Schwarz

Die Gründe für den schwachen Wochenausklang liegen auf der Hand. Die Anleiherenditen schossen nach oben. Die wieder anziehenden Ölpreise in Verbindungen mit anziehenden Inflationsdaten rührten in den letzten Tagen eine explosive Mischung an. Die zuletzt veröffentlichten US-Inflationsdaten schürten bereits Verunsicherung. Am Freitag brachen sich die Sorgen endgültig Bahn, als in Japan überraschend hohe Erzeugerpreise veröffentlicht wurden.

Wie prekär die Lage an den Anleihemärkten ist, verdeutlicht ein Blick auf die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen. Diese nahmen am Freitag die außerordentlich wichtige Marke von 4,6 Prozent ins Visier. Sollte sich der Anstieg der Renditen weiter beschleunigen, könnte es für die Aktienmärkte im Allgemeinen und für den Dax im Speziellen ungemütlich werden.

In Bezug auf die kommende Woche stehen weitere wichtige Termine an. Die Handelswoche startet mit einer Reihe wichtiger chinesischer Daten. Ein weiteres Highlight stellt der kommende Mittwoch (20. Mai) dar. Das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der Fed wird veröffentlicht. Das FOMC tagte am 28. April und 29. April. Der 20. Mai wird es in sich haben, denn Nvidia wird am Mittwoch die Ergebnisse zum 1. Quartal des Fiskaljahres 2027 veröffentlichen. Nicht nur der Technologiesektor wird gespannt auf die Daten blicken.

Kurzum. Dem Dax steht einmal mehr eine spannende und zugleich herausfordernde Handelswoche ins Haus. Aus charttechnischer Sicht muss es dem Index darum gehen, die 24.000er Marke zurückzuerobern und sich wieder darüber festzusetzen. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 23.000 Punkte gilt es, unter alle Umständen zu verhindern.

Unsere heutige Protagonistin – die Commerzbank-Aktie – befindet sich unverändert in einer spannenden charttechnischen Konstellation.

Commerzbank - Aktienchart

Commerzbank-Aktie – Mega-Kaufsignal liegt weiterhin in der Luft

Die Commerzbank-Aktie (WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK) übt weiterhin Druck auf den zentralen Widerstandsbereich 38 Euro / 38,3 Euro aus. Ein Ausbruch über diesen Kursbereich wäre eminent wichtig, um das Rallyeszenario in Richtung 40 Euro / 43 Euro zu aktivieren. Ein schwacher Gesamtmarkt wäre da allerdings wenig förderlich. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nicht unter die 33,5 Euro gehen.

Die Analysten von Deutsche Bank Research bleiben weiterhin optimistisch für die Commerzbank. Sie bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 40 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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