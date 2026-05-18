Dax ringt zu Wochenbeginn um Stabilität

Hannover Rück – Ist das jetzt endlich die Trendwende? 18.05.2026, 12:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax ringt zu Wochenbeginn um Stabilität: Hannover Rück – Ist das jetzt endlich die Trendwende?
© BN
Nach dem schwachen Wochenausklang ist der deutsche Leitindex zu Wochenbeginn um Stabilität bemüht. Die leichte Erholung im frühen Montagshandel lässt auf eine schnelle Rückkehr des Dax über die 24.000 Punkte hoffen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 239,80 EUR +0,67 % Lang & Schwarz
DAX 23.982,15 PKT +0,32 % Ariva Indikation

In den letzten Handelstagen sorgten rasant ansteigende Anleiherenditen für schlechte Stimmung an den Aktienmärkten. Noch immer notieren die Renditen auf exponierten Niveaus, doch die zu Wochenbeginn befürchtete Fortsetzung des Renditeanstiegs blieb im Großen und Ganzen zunächst aus. Entwarnung kann allerdings nicht gegeben werden. Jederzeit kann das Momentum in die Renditen zurückkehren. 

Kurzum. Der Dax startet robust in eine überaus spannende Handelswoche, in der die Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen am Mittwoch (20. Mai, nach US-Handelsschluss) sicherlich einer der Höhepunkte ist. Für den Dax kann das Wochenziel nur lauten – Rückkehr über die 24.000 Punkte. 

Die Hannover Rück legte vor einigen Tagen die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor. Wir berichteten im Kommentar vom 12. Mai ausführlich über die Zahlen. Obgleich der Rückversicherer ein robustes Zahlenwerk präsentierte, blieb eine nachhaltig positive Reaktion zunächst aus. Das änderte sich im weiteren Verlauf. Die Aktie setzte zur Erholung an. Damit steht unweigerlich die Frage im Raum, ob es sich hierbei bereits um die Trendwende handeln könnte. 

Hannover Rück Aktienchart

Hannover Rück - Ist das jetzt endlich die Trendwende?

Die Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) verpasste es, mit den Zahlen positiv zu überraschen. Womöglich ist das auch der Grund, warum es ein wenig dauerte, bis die Zahlen ihren Charme entwickeln konnten. 
Die Aktie erreichte zuletzt den zentralen Unterstützungsbereich 240 Euro / 233 Euro. Eine Trendwende in diesem Bereich wäre eminent wichtig. Ein Rücksetzer unter die 233 Euro würde weitere Abgaben in Richtung 220 Euro provozieren und gleichzeitig eine Neubewertung notwendig machen. Um das Szenario einer Trendwende zu forcieren, muss die Hannover Rück nun über die 240 Euro und im Anschluss über die 250 Euro laufen. Im Bereich von 260 Euro / 263 Euro würde schließlich der nächste wichtige Widerstand warten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Analysten von Berenberg sind weiterhin sehr optimistisch für die Aktie. Sie bestätigten kürzlich ihr Votum „buy“ für die Hannover Rück. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei sportlichen 330 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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