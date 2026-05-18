Amazon investiert Milliarden

Neues Liefernetz entsteht 18.05.2026, 11:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Doorstep Delivery and Amazon
© Symbolbild von Amazon.com
Amazon baut sein globales Sofort-Liefernetz massiv aus und testet bereits in mehreren US-Städten Zustellungen innerhalb von 30 Minuten. Gleichzeitig investiert der Konzern Milliarden in neue Logistikzentren, KI-Infrastruktur und das Satellitenprojekt „Amazon Leo“. Trotz hoher Investitionen bleibt Amazon dank stark wachsendem Cloud-Geschäft und steigender Umsätze einer der wichtigsten Wachstumstreiber an den internationalen Börsen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Amazon 225,35 EUR -0,84 % Lang & Schwarz

Amazon baut das Sofort-Liefernetz massiv aus

Amazon verschärft weltweit das Tempo im Onlinehandel und setzt dabei zunehmend auf ultraschnelle Zustellung. In den USA rollt der Konzern die Lieferung innerhalb von nur 30 Minuten für Millionen Kunden aus. Bereits heute profitieren Verbraucher in Städten wie Philadelphia oder Seattle von dem neuen Express-Service. Bis Ende 2026 soll das Angebot auf Dutzende Metropolregionen ausgeweitet werden.

Um diese Geschwindigkeit zu ermöglichen, baut Amazon sein Logistiknetz grundlegend um. Statt großer zentraler Lager entstehen vermehrt kleinere Verteilzentren direkt in dicht besiedelten Wohngebieten. Die kürzeren Wege zum Endkunden gelten als entscheidender Faktor für die drastisch verkürzten Lieferzeiten.

Parallel dazu treibt der Konzern die Elektrifizierung seiner Transportflotte voran. In Indien bestellte Amazon 1.000 elektrische Lastwagen beim Hersteller Eicher für den Lieferdienst „Amazon Now“. Die neue Flotte soll nicht nur die operative Effizienz verbessern, sondern auch die langfristigen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens unterstützen.

Milliardeninvestitionen trotz starkem Gewinnanstieg

Die Zahlen für das erste Quartal 2026 zeigen, mit welchem Tempo Amazon derzeit wächst. Der Umsatz legte um fast 17 Prozent auf 181,52 Milliarden Dollar zu. Beim Gewinn übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich. Amazon erreichte einen Gewinn je Aktie von 2,78 Dollar.


Gleichzeitig startet CEO Andy Jassy einen der größten Investitionszyklen der Unternehmensgeschichte. Rund 200 Milliarden Dollar sollen im laufenden Jahr in den Ausbau der technologischen Infrastruktur fließen. Ein Schwerpunkt liegt auf leistungsfähigen KI-Chips und dem Aufbau des Satelliten-Netzwerks „Amazon Leo“.

Diese enormen Investitionen belasten kurzfristig die Finanzkennzahlen. Der freie Cashflow brach im Vergleich zum Vorjahr um 95 Prozent ein. Dennoch richten viele Marktbeobachter ihren Fokus weiterhin auf das Cloud-Geschäft AWS. Die Sparte bleibt mit einer operativen Marge von über 35 Prozent einer der wichtigsten Gewinnmotoren des Konzerns.

Großinvestoren setzen unterschiedliche Signale

An der Börse bleibt Amazon trotz der hohen Investitionen gefragt. Die Aktie notiert aktuell bei 225,50 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn rund 16 Prozent im Plus. Das bisherige Allzeithoch von 234,10 Euro aus dem Mai bleibt in unmittelbarer Reichweite.

Unter institutionellen Investoren zeigen sich zuletzt jedoch unterschiedliche Einschätzungen. Berkshire Hathaway reduzierte seine Beteiligung, während Cornerstone Enterprises seine Position ausbaute. Mehrere Analysten reagierten auf die starken Wachstumszahlen mit höheren Kurszielen von bis zu 350 Dollar.

Spannend dürfte zudem die virtuelle Hauptversammlung Ende Mai werden. Dort will das Management weitere Details zum Satelliten-Projekt „Amazon Leo“ präsentieren. Der Start der ersten Satelliten ist derzeit für Mitte 2026 vorgesehen. Damit baut Amazon nicht nur seine Position im Onlinehandel und Cloud-Geschäft aus, sondern greift zunehmend auch im globalen Infrastruktur- und Technologiemarkt an.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
VY3ZAD
Ask: 0,13
Hebel: 18
mit starkem Hebel
VY2S0D
Ask: 0,56
Hebel: 4
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY3ZAD VY2S0D. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 ROUNDUP 2/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
2 Taiwans Präsident bangt um Sicherheitsversprechen der USA Hauptdiskussion
3 ROUNDUP/Trump droht: 'Für den Iran tickt die Uhr' Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 Kiew erhält mehr als 500 Soldatenleichen zurück Hauptdiskussion
6 Deutschland finanziert Militärausbildung in der Ukraine Hauptdiskussion
7 Angriff auf Nvidia: Warum plötzlich Alphabet die Nase vorn hat Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Dax ringt zu Wochenbeginn um Stabilität: Hannover Rück – Ist das…

12:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold kommt unter die Räder: Diese Goldminenaktie erreicht relevante…

12:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy hebt Ziele an: Anleger feiern Milliardenplus

11:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall unter Druck: Milliardenfantasie auf dem Prüfstand

11:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Bank in der Bredouille: Droht der Aktie die nächste Abwä…

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alibaba setzt auf KI-Offensive: Anleger reagieren nervös

Gestern 12:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RTL setzt auf Live-Sport: Verstappen zieht neue Fans an

Gestern 12:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BYD investiert Milliarden: Europa-Offensive startet jetzt

Gestern 12:13 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer