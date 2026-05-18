Deutsche Börse hebt ab

TCI-Einstieg zündet den Kurs-Turbo 18.05.2026, 16:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Börse
© Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Die Aktie der Deutschen Börse kennt am Montagnachmittag kein Halten mehr. Beflügelt von wilden Spekulationen schießt der DAX-Titel um 4,67 Prozent nach oben und markiert mit 255,55 Euro einen kräftigen Satz über die wichtige 50-Tage-Linie. Während Gewinnmitnahmen den Kurs Anfang Mai noch belasteten, sorgt nun ein altbekannter Akteur für ein fulminantes Comeback des Handelsplatzes.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Boerse 255,75 EUR +4,49 % Lang & Schwarz

Das Comeback des Milliarden-Aktivisten
Hinter dem plötzlichen Kursfeuerwerk steckt eine Nachricht, die in Frankfurt alte Wunden aufreißt: Der britische Hedgefonds TCI unter Star-Investor Chris Hohn hat seinen Anteil an der Deutschen Börse überraschend auf 5,15 Prozent aufgestockt. Die Personalie ist hochbrisant. Vor gut zwanzig Jahren zettelte Hohn einen historischen Aktionärsaufstand an, verhinderte die Fusion mit der Londoner Börse und stürzte den damaligen Konzernchef Werner Seifert. Analysten betonen, dass TCI selten als reiner Mitläufer agiert.

Übernahme-Krimi im Hintergrund
Die heimliche Aufstockung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem das Management unter genauer Beobachtung steht. Die Deutsche Börse steckt mitten im 5,3-Milliarden-Euro-Kauf der Fondsplattform Allfunds – der größten Übernahme ihrer Unternehmensgeschichte. Während Jefferies-Experten rätseln, ob Hohn den bis 2027 geplanten Zeitplan torpedieren will, geben Insider aus Finanzkreisen vorerst Entwarnung. TCI sehe sich diesmal als langfristiger, friedlicher Investor und plane vorerst keine Konfrontation mit dem Vorstand.

Der klassische Krisenprofiteur
Zusätzlichen fundamentalen Rückenwind liefert das laufende operative Geschäft der Frankfurter. Als klassischer Krisenprofiteur verdient die Börse an den extremen Kursschwankungen im Zuge des Iran-Kriegs kräftig mit. Je volatiler die Weltmärkte agieren, desto lauter klingeln die Kassen. Insbesondere die Erdgassprünge an der konzerneigenen Energiebörse EEX erweisen sich derzeit als massive Goldgrube und treiben die Handelsvolumina unaufhaltsam an.

Charttechnischer Befreiungsschlag
Mit dem heutigen Sprung hat die Aktie ihre zähe Konsolidierungsphase eindrucksvoll beendet und verbucht seit Jahresbeginn ein Plus von knapp 13 Prozent. Die TCI-Beteiligung bringt zusätzliche Übernahmefantasie in den Wert. Solange das operative Geschäft brummt, bleibt der Weg für weitere Kurssteigerungen frei.

Bn-Redaktion/js
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