Dax – Heute letzte Chance auf eine Jahresendrallye? Rheinmetall – Aktie wankt dem Jahresende entgegen

16.12.2025, 11:15 Uhr

© Bild von Military_Material auf Pixabay
Für den Dax läuft in Bezug auf den Start einer Jahresendrallye die Zeit so langsam aber sicher ab.
Auch im frühen Dienstagshandel (16. Dezember) schwächelt der Index. Die Gründe sind vielschichtig. Zum einen gibt es derzeit keine positiven Impulse seitens der zahlreichen Konjunkturdaten. Vor allem die gestern veröffentlichten, enttäuschenden Daten zur chinesischen Industrieproduktion wirken nach. Zum anderen zittert der Markt vor den anstehenden Daten.

In den USA werden im weiteren Tagesverlauf noch eminent wichtige Daten zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Sollte es hier zu weiteren Enttäuschungen und einer negativen Reaktion der Aktienmärkte kommen, dürfte sich das Zeitfenster für eine Jahresendrallye weiter schließen. Die Zeit drängt also. Der Dax kann sich in diesen Tagen nicht entscheidend von der Marke von 24.000 Punkten lösen. Das Risiko, dass es vor dem Jahreswechsel noch einmal deutlicher darunter geht, besteht und sollte auch nicht außer Acht gelassen werden. 

Die nächsten Tage haben für den Dax zentrale Bedeutung. Neben den heutigen US-Arbeitsmarktdaten dürften auch die US-Verbraucherpreise, die für den Donnerstag angekündigt sind, mit großer Anspannung erwartet werden. 

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall setzt ihre Kursschwäche fort. Hatte die Aktie zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung an dieser Stelle noch die große Chance, sich des kurzfristigen Abwärtstrends zu entledigen, muss sie heute aufpassen, nicht noch weiter in Bedrängnis zu geraten. 

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) scheiterte kürzlich am eminent wichtigen Widerstandsbereich um 1.680 Euro. Die Unterseite der ehemaligen Handelsspanne, die 200-Tage-Linie sowie der kurzfristige Abwärtstrend (grün dargestellt) bildeten in diesem Bereich einen markanten Kreuzwiderstand. 

Rheinmetall Aktienchart

Das Unterfangen, über die 1.680 Euro vorzustoßen, scheiterte kläglich. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwingen die Rüstungsaktie aktuell in Richtung 1.500 Euro. Sollte es für Rheinmetall darunter gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 1.400 Euro gerechnet werden. Auch ein Test der 1.250 Euro wäre dann nicht auszuschließen. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Die Aktie muss über die 1.680 Euro, um das Chartbild aufzuhellen.

Die Analysten von Bernstein Research werden hinsichtlich der Perspektiven für die Rheinmetall-Aktie optimistischer. Sie stuften den Rüstungstitel von „market-perform“ auf „outperform“ hoch. Das Kursziel passten sie darüber hinaus von 1.980 Euro auf 2.050 Euro an.  

Bn-Redaktion/mt
