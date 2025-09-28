Anzeige
Tesla im Aufwind, Analyst feiert Musk als entschlossenen CEO im KI-Zeitalter: Tesla-Aktie im Fokus, Analyst Ives setzt auf Musks KI-Vorstoß und Robotaxi-Strategie
© Symbolbild von Tesla
Die Tesla-Aktie zeigt deutliche Stärke. Wedbush-Analyst Dan Ives bezeichnet Elon Musk als entscheidenden Mann für die Zukunft des Unternehmens und sieht in Künstlicher Intelligenz sowie Robotaxis eine historische Wachstumschance.
Tesla 375,83 EUR +0,05 %

Analyst sieht Tesla vor historischem Umbruch

Dan Ives beschreibt Musk als Krisenlenker mit klarem Kurs im weltweiten Technologiewettlauf. Teslas strategischer Fokus auf autonome Mobilität und Künstliche Intelligenz könne das Unternehmen laut dem Analysten in die Billionenbewertung führen. Musk sei für Tesla das wichtigste Kapital, so die Einschätzung.

Wedbush hat das Kursziel für die Aktie deutlich erhöht, jüngst wurden Marken von bis zu 600 US-Dollar genannt. Der Aktienkurs reagiert bereits spürbar, in den vergangenen 30 Tagen legte er um mehr als 25 Prozent zu. Auch im Wochenverlauf gab es weitere Zugewinne.

Robotaxis als Schlüssel zur nächsten Wachstumswelle

Die Robotaxi-Offensive gilt als potenzieller Wendepunkt. Tesla könnte sich von einem reinen E-Auto-Anbieter zu einer Technologieplattform für Mobilitätsdienste entwickeln. Analyst Ives sieht hier ein enormes Marktpotenzial, in dem Tesla mit seinen KI-basierten Lösungen eine dominierende Rolle einnehmen könnte.

Elon Musks strategische Führung wird dabei zum Schlüsselfaktor. Der CEO verkörpert laut Ives den Willen, Risiken einzugehen und neue Märkte zu erschließen. In Zeiten intensiver Konkurrenz im KI-Bereich könnte genau diese Haltung entscheidend sein.

Anleger zwischen Zukunftsvision und Gegenwartsrisiken

Trotz des Optimismus bestehen operative Unsicherheiten. Im klassischen Kerngeschäft verzeichnete Tesla im ersten Halbjahr 2025 rückläufige Auslieferungszahlen. Die Transformation hin zur Robotaxi-Plattform ist technologisch anspruchsvoll und regulatorisch komplex.

Zudem könnten geopolitische Entwicklungen und gesetzliche Auflagen den Fortschritt verlangsamen. Die Erwartungen an Tesla sind hoch, die Bewertung ambitioniert. Ein Ausbleiben schneller Ergebnisse könnte Kursreaktionen nach sich ziehen.

Gelingt Tesla der Sprung zur autonomen Plattform?

Die Frage bleibt offen, ob Elon Musk seine ambitionierten Pläne rasch genug in marktfähige Produkte umwandeln kann. Schafft Tesla den Wandel und behauptet sich im KI-Zeitalter als führender Mobilitätsanbieter – oder kommen Zweifel an der Umsetzbarkeit der Vision auf?

Bn-Redaktion/jh
Bn-Redaktion/jh
