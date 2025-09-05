Anzeige
Tesla

Musk verzichtet auf Gehalt – Milliarden-Wette! 05.09.2025, 17:21 Uhr

Tesla Schriftzug
© Symbolbild von Prometheus auf Unsplash
Ein Kompensationspaket in historischer Dimension sorgt für Aufsehen: Tesla will CEO Elon Musk mit einem Aktiendeal von potenziell 1 Billion US-Dollar langfristig an das Unternehmen binden. Voraussetzung ist, dass Tesla ambitionierte Wachstumsziele erreicht – insbesondere bei Umsatz, Bewertung und dem Ausbau des Robotaxi-Geschäfts. Während das Vorhaben noch von den Aktionären bestätigt werden muss, stellt sich bereits jetzt die Frage: Ist dieser Plan Vision oder Größenwahn?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Tesla 296,25 EUR +1,91 % Lang & Schwarz

Ein Deal mit Bedingungen: Aktien statt Gehalt

Laut Informationen von Bloomberg und Financial Times ist das vorgeschlagene Vergütungsmodell strikt leistungsorientiert. Musk soll in den kommenden zehn Jahren kein Gehalt und keine Boni erhalten. Stattdessen umfasst das Paket 423,7 Millionen Aktienoptionen, die schrittweise bei Erreichen bestimmter Meilensteine freigegeben werden. Diese Meilensteine sind an Teslas wirtschaftliche Entwicklung gekoppelt – darunter Umsatz, Absatz und vor allem der Marktwert.

Das Ziel ist spektakulär: Tesla soll auf einen Börsenwert von 8,5 Billionen US-Dollar steigen. Aktuell liegt der Wert bei rund 1 Billion US-Dollar – eine Verachtfachung, die nicht nur das Unternehmen, sondern auch Musk selbst auf ein neues Level katapultieren würde. Sein Anteil an Tesla könnte dadurch auf bis zu 25 Prozent anwachsen.

Robyn Denholm, Vorsitzende des Verwaltungsrats von Tesla, betont die strategische Bedeutung des Deals: „Elon zu halten und ihm Anreize zu bieten, ist für Tesla von grundlegender Bedeutung, [...] das wertvollste Unternehmen der Geschichte zu werden.“ Dabei machte der Verwaltungsrat klar: Erfolge sind Pflicht. Ohne Erreichen der Ziele gibt es keine Vergütung.

Fokus Robotaxi und Wachstumsschmerzen

Ein zentrales Wachstumsfeld, das Tesla erschließen will, ist das autonome Fahren. Bisher läuft der Robotaxi-Betrieb lediglich in einem begrenzten Gebiet rund um Austin, Texas. Das Geschäftsmodell steht noch ganz am Anfang, doch der Markt gilt als hochlukrativ – vorausgesetzt, die Technologie und die regulatorischen Rahmenbedingungen ziehen mit.

Gleichzeitig kämpft Tesla weltweit mit sinkenden Verkaufszahlen. Die einstige Dominanz in der Elektromobilität ist unter Druck geraten, Konkurrenzmodelle gewinnen Marktanteile. Auch die bisher schleppende Modellpolitik erschwert die Positionierung. Analysten sehen Nachholbedarf – sowohl bei der Produktentwicklung als auch im Kundenvertrauen.

Musk als Risiko und Polarisierungsfigur

Neben wirtschaftlichen Herausforderungen sorgt zunehmend auch Elon Musks öffentliche Rolle für Diskussionen. Der Unternehmer, einst als innovationsgetriebener Visionär gefeiert, wird heute vielfach kritisch gesehen. Der Kurswechsel von demokratischen Positionen hin zur Unterstützung Donald Trumps hat international wie national für Empörung gesorgt.

In Deutschland fiel Musk besonders durch wiederholte Aufrufe zur Wahl der AfD auf. In den USA provozierte er mit seiner Nähe zu rechtskonservativen Gruppen und der Mitwirkung in einem sogenannten „Einspar-Gremium“ namens Doge, das tausende Stellen im öffentlichen Dienst abbauen ließ.

Während Musk für manche Investoren das Gesicht von Teslas Innovationskraft bleibt, sehen andere in ihm ein wachsendes Reputationsrisiko – gerade in einem Marktumfeld, das immer sensibler auf politische Signale reagiert.

Die Entscheidung über das neue Vergütungspaket wird in den kommenden Monaten fallen – ebenso wie die Frage, ob Tesla sich unter Musk tatsächlich zum wertvollsten Unternehmen der Welt entwickeln kann.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
