Amazon übertrifft Erwartungen 30.07.2026, 20:34 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Online-Handelsriese Amazon mischt auch groß bei Cloud-Diensten mit. Durch den KI-Boom ist das Geschäft im Aufwind.

Amazon hat im vergangenen Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Die Aktie stieg in einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel um mehr als sieben Prozent.

In der wichtigen Cloud-Sparte AWS, auf deren Entwicklung Anleger besonders achten, stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 42,2 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit Erlösen von rund 40,5 Milliarden Dollar gerechnet.

Zusätzlicher Gewinn durch Anthropic-Anteil

Insgesamt kletterten die Erlöse des Handels- und Technologiekonzerns im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar. Unterm Strich sprang der Gewinn von 18,1 Milliarden Dollar im Vorjahr auf knapp 62,65 Milliarden Dollar hoch. Allerdings schließt das auch zusätzliche Buchgewinne etwa durch die Neubewertung der Beteiligung an der KI-Firma Anthropic ein. Sie lagen vor Steuern bei 53,4 Milliarden Dollar.

Amazon investiert – wie etwa auch Google, Microsoft und der Facebook-Konzern Meta – Dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau von Infrastruktur für Künstliche Intelligenz.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-463438/1

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