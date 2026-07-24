VW-Gewinn im zweiten Quartal um ein Drittel eingebrochen 24.07.2026, 05:38 Uhr von dpa Jetzt kommentieren: 0

Der Gewinn des Volkswagen-Konzerns ist im zweiten Quartal erneut eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten April bis Juni um 32,9 Prozent von 2,29 Milliarden Euro auf 1,54 Milliarden Euro gesunken, teilte Europas größter Autobauer in Wolfsburg mit.

© dpa-infocom, dpa:260724-930-430367/1

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