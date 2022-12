Die Aktienmärkte üben sich aktuell in Zurückhaltung. Vor allem im Technologiebereich fehlt es derzeit an Aufwärtsmomentum. Unsere beiden heutigen Protagonisten Netflix und Cisco Systems stehen an wichtigen Chartmarken. Es fehlt allerdings an Impulsen, um diese Widerstände aus dem Weg zu räumen. Solange sollten sich beide Aktien allerdings nicht mit den Widerständen aufhalten, anderenfalls könnten doch noch Gewinnmitnahmen aufkommen; vor allem dann, wenn die Fed-Leitzinsentscheidung in der kommenden Woche (14.12.) nicht erwartungsgemäß ausfällt. Bleiben wir zunächst bei Netflix.

Netflix – Nächste Rallystufe will nicht zünden.

Netflix (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) hat in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Erholung vollzogen. Seit geraumer Zeit verstellt jedoch der Widerstandsbereich um 300 US-Dollar den weiteren Weg gen Norden. Bisherige Versuche, über diese Hürde zu setzen, scheiterten.

Dass sich Netflix mit dem Bereich um 300 US-Dollar so schwer tut, dürfte zum einen an der zurückliegenden Kursrally liegen. Noch Mitte Juli notierte Netflix unterhalb von 200 US-Dollar. Zum anderen hat der Kursbereich um 300 US-Dollar eine hohe Relevanz als Widerstand. Und so kommt eins zum anderen. Das Ziel muss es aus charttechnischer Sicht unverändert sein, dass sich Netflix in Richtung 330 US-Dollar löst. Im nächsten Schritt müsste es dann über die 330 US-Dollar gehen. In diesem Fall würde Netflix eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 400 US-Dollar winken. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 250 US-Dollar, doch bereits ein Rücksetzer unter die 280 US-Dollar wäre als ein Warnsignal zu bewerten. Unter dem Thema „Top Aktien für 2023“ steht der neue, kostenlose Report des Börsendienstes America´s Most Wanted. Hier anfordern.

Cisco Systems – Ist das Kurspotential ausgereizt?

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des Netzwerkspezialisten Cisco Systems (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) überschrieben wir am 22.11. mit „Aktie außer Rand und Band.“. Zum damaligen Zeitpunkt knackte die Aktie den eminent wichtigen Widerstandsbereich um 47,5 US-Dollar und öffnete sich damit den Weg in Richtung 50 US-Dollar.

Cisco Systems erreichte kürzlich die markante und vermeintlich stark ausgebaute Widerstandszone um 50 US-Dollar. Zu einem Sprung über die 50 US-Dollar kam es nicht. Noch befindet sich Cisco Systems allerdings in Reichweite zur 50er Marke. Damit das so bleibt, sollte Cisco Systems den aktuellen Rücksetzer idealerweise auf 47,5 US-Dollar begrenzen. Sollte es für die Aktie sogar unter die 45 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Hingegen würde ein erfolgreicher Ausbruch über die 50 US-Dollar Cisco Systems weiteres Kurspotential in Richtung 54 US-Dollar / 55 US-Dollar eröffnen.

Börsennews-Redaktion extern / TM

