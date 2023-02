Nachdem vor einigen Tagen die Quartalsergebnisse von Intel enttäuschten und der Aktie den Boden unter den Füßen wegzogen, ruhten die Hoffnungen des Sektors nun auf den frischen Zahlen von Advanced Micro Devices (AMD). Am Dienstag (31.01.) war es dann soweit. AMD musste Farbe bekennen. Der Chipkonzern legte starke Zahlen vor, wenngleich auch da nicht alles Gold war, was da glänzte. Die Zahlen verfehlten ihre Wirkung in den Sektor dennoch nicht. Und so konnte auch Nvidia von den AMD-Quartalsergebnissen profitieren. Bleiben wir gleich bei AMD.

Advanced Micro Devices (AMD) – Kursrally nach den Zahlen.

Advanced Micro Devices (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) reagierte in einer ersten Reaktion mit einem starken Kursanstieg auf die Zahlen, konnte das Unternehmen doch die Erwartungen des Marktes schlagen.

Schauen wir uns einmal die AMD-Zahlen im Detail an. Das Unternehmen erzielte im 4. Quartal einen Umsatz in Höhe von 5,599 Mrd. US-Dollar. Das Umsatzplus betrug 16 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal (Q4/2021: 4,826 Mrd. US-Dollar). Im Gesamtjahr 2022 lag der Umsatz bei 23,601 Mrd. US-Dollar; ein Plus in Höhe von 44 Prozent im Vergleich zu 2021. AMD wies für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn in Höhe von 21 Mio. US-Dollar aus. In Q4 /2021 erzielte das Unternehmen noch einen Gewinn in Höhe von 974 Mio. US-Dollar. Im Gesamtjahr 2022 summierte sich der Gewinn auf 1,320 Mrd. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von 3,162 Mrd. US-Dollar in 2021. Trotz des Gewinnrückgangs zeigte sich der Markt zufrieden. Das Ganze manifestierte sich in einem veritablen Zwischensprint. AMD attackiert gegenwärtig mit großer Vehemenz den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 80 US-Dollar und konnte sich zunächst auch darüber festsetzen. Im Bereich von 80 US-Dollar verläuft auch die 200-Tage-Linie. Insofern wäre ein nachhaltiger Sprung über die 80 US-Dollar eminent wichtig und würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 90 US-Dollar eröffnen. Unter die 70 US-Dollar sollte es für AMD hingegen nicht mehr gehen. In diesem Fall würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Unter dem Motto „Top Aktien für 2023“ steht der neue, kostenlose Report des Börsendienstes America´s Most Wanted. Hier anfordern.

Nvidia – Aktie nimmt Fahrt auf.

Nvidia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) hielt in den letzten Handelstagen ihre Erholung „am Leben“.

Mit großer Vehemenz attackiert Nvidia gegenwärtig die markante Widerstandszone 192 US-Dollar / 196 US-Dollar. Ein nachhaltiger Sprung über die 200 US-Dollar muss das erklärte Ziel in der aktuellen Situation sein. Sollte es hierzu kommen, würde sich Nvidia weiteres Aufwärtspotential in Richtung 225 US-Dollar eröffnen. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 160 US-Dollar.

Das Thema Quartalszahlen hält den Technologiesektor weiterhin in Atem. Aktuell vermelden zahlreiche Tech-Werte ihre Finanzdaten. Auch der heutige Donnerstag (02.02.) wird unter anderem mit Apple, Qualcomm und Alphabet prominent besetzt sein. Positive Überraschungen wären mit Blick auf den bisherigen, eher durchwachsenen Verlauf der Berichtssaison weiterhin willkommen. Zu den Unternehmen, die den Anlegern bereits die Stimmung verhagelten, gehört Snap Inc. Die am Dienstag (31.01.) nach Handelsschluss veröffentlichten Q4-Daten fielen enttäuschend aus. Unser zweiter Protagonist PayPal wird erst in einer Woche (09.02.) die Finanzergebnisse präsentieren.

Amazon und Qualcomm werden am morgigen Donnerstag (02.02.) ihre jeweiligen Quartalszahlen präsentieren. Doch sie werden nicht die einzigen „Dickschiffe" aus dem Technologiebereich sein, die ihre Quartalszahlen morgen veröffentlichen. Bislang verlief die Berichtssaison im Technologiebereich ja etwas holprig, sodass positive Impulse willkommen wären. Diese erwarten sich die Marktakteure auch von der heutigen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank respektive von den begleitenden Kommentaren und Kommuniqués.

