In der Woche vom 25. September bis 1. Oktober 2023 stehen weltweit wichtige wirtschaftliche und finanzielle Termine an. Am Montag rücken der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland und diverse US-Indizes in den Fokus. Ebenso steht die 67. Generalkonferenz der IAEA in Wien an. Dienstag präsentiert Verbio Jahreszahlen, während Costco in den USA Q4-Ergebnisse vorlegt und mehrere US-Indikatoren erwartet werden. Mittwoch erwarten uns Unternehmenszahlen u.a. von Hornbach und KWS Saat und Konjunkturdaten aus China, Deutschland und den USA. Donnerstag stehen mehrere Unternehmensergebnisse, u.a. von Nike und Borussia Dortmund, sowie zahlreiche Konjunkturdaten, darunter der deutsche Verbraucherpreisindex, auf dem Plan. Der Freitag wird dominiert von Konjunkturdaten, insbesondere aus Japan, und in Deutschland werden die Arbeitsmarktdaten für September veröffentlicht.

MONTAG, DEN 25. SEPTEMBER

Am Montag, den 25. September, stehen wichtige konjunkturelle Termine an: Um 10:00 Uhr wird in München der ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland veröffentlicht. Später folgen in den USA der Chicago Fed Nat Activity Index für August um 14:30 Uhr und der Dallas Fed Index für die verarbeitende Industrie für September um 16:30 Uhr. In Belgien wird um 15:00 Uhr das Geschäftsklima für September vorgestellt. Zudem findet in Wien die 67. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA statt und in Deutschland die Start-Up-Messe „Bits & Pretzels“.

TERMINE UNTERNEHMEN

keine

Aktien TOP 30 Aktien-Trend auf Börsennews

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 DEU: Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimaindex, München

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 08/23

15:00 BEL: Geschäftsklima 09/23

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 09/23

SONSTIGE TERMINE

AUT: 67. Generalkonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Wien

DEU: Fortsetzung der Start-Up-Messe «Bits & Pretzels»

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

DIENSTAG, DEN 26. SEPTEMBER

Am Dienstag, den 26. September, stehen folgende wichtige Termine an: Bei den Unternehmensmeldungen präsentiert Verbio aus Deutschland seine Jahreszahlen um 08:00 Uhr. ASM International hat einen Investor Day in den Niederlanden um 14:30 Uhr und in den USA legt Costco Wholesale um 22:15 Uhr seine Q4-Ergebnisse vor. In der Konjunkturagenda sind aus den USA mehrere Indikatoren geplant, darunter der Philadelphia Fed Dienstleistungsindex, der S&P CoreLogic Case Shiler-Index, das Conference Board Verbrauchervertrauen, die Dallas Fed-Aktivität im Dienstleistungssektor, Neubauverkäufe und der Richmond Fed Herstellerindex.

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Verbio, Jahreszahlen

14:30 NLD: ASM International (Investor Day)

22:15 USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Philadelphia Fed Dienstleistungsindex 09/23

15:00 USA: S&P CoreLogic Case Shiler-Index 07/23

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 09/23

16:00 USA: Dallas Fed-Aktivität Dienstleistungssektor 09/23

16:00 USA: Neubauverkäufe 08/23

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 09/23

SONSTIGE TERMINE

DEU: VKU-Stadtwerkekongress 2023 in Köln (bis 27.09.) unter anderem mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Barbie Kornelia Haller, Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur. Ein Schwerpunktthema in diesem Jahr ist die Wärmewende.

DEU: Bahntechnikmesse Innotrans Plus, Berlin

DEU: Future Mobility Summit des Tagesspiegels (bis 27.09.)

DEU: Start des Förderprogramms für E-Auto-Ladestationen mit Solarstrom

ESP: Debatte und Abstimmung im spanischen Parlament über neue Regierung, Madrid



-Anzeige-

MÄRKTE

MITTWOCH, DEN 27. SEPTEMBER

Am Mittwoch, den 27. September, stehen Unternehmenszahlen von Hornbach, KWS Saat, Hennes & Mauritz und Suse an. Zudem gibt TotalEnergies einen Investor Day. Auf konjunktureller Ebene werden Daten zum Industriegewinn aus China, dem Gfk-Verbrauchervertrauen aus Deutschland, dem Verbrauchervertrauen aus Frankreich und zur Geldmenge M3 für Europa erwartet. Aus den USA kommen der MBA Hypothekenanträge und der Auftragseingang langlebiger Güter. Des Weiteren setzt sich der Prozess gegen den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun fort. Der Wirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken findet mit prominenten Sprechern wie Joachim Gauck statt und der Deutsche Baugewerbetag wird von Ministerin Bettina Stark-Watzinger und Minister Hubertus Heil besucht.

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach, Q2-Zahlen ISIN:

07:00 DEU: KWS Saat, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pressekonferenz) ISIN:

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q3-Zahlen ISIN:

DEU: Suse, Bekanntgabe des Ergebnisses des Übernahmeangebots durch EQT ISIN:

FRA: TotalEnergies, Investor Day ISIN:

TERMINE KONJUNKTUR

03:30 CHI: Industriegewinne 08/23

08:00 DEU: Gfk-Verbrauchervertrauen 10/23

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/23

10:00 EUR: Geldmenge M3

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

13:00 DEU: Wirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken: «Ideen für neue Wege: Deutschland trotzt den Krisen» u.a. mit Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christoph Schmitz, IBM-Deutschland-Geschäftsführerin Christine Rupp und Bundespräsident a.D. Joachim Gauck

14:00 DEU: Deutscher Baugewerbetag mit Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Arbeitsminister Hubertus Heil

DONNERSTAG, DEN 28. SEPTEMBER

Am Donnerstag, den 28. September, stehen zahlreiche Unternehmens- und Konjunkturtermine an. So präsentieren Unternehmen wie Accenture, Nike und Borussia Dortmund ihre Finanzergebnisse. Auf konjunktureller Ebene wird in Deutschland in mehreren Bundesländern der Verbraucherpreisindex für September veröffentlicht. In den USA erwarten Investoren die dritte Veröffentlichung des BIP für Q2/23 und Daten zu Hausverkäufen und Arbeitslosenhilfe. Zusätzlich findet in Deutschland der Prozess gegen den ehemaligen Wirecard-Vorstandschef Markus Braun weiterhin statt und es gibt Veranstaltungen wie das Immobiliensymposium der Dekabank und das Hauptstadtforum Digitalwirtschaft des BITMi.

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Accenture, Q4-Zahlen

09:30 USA: Philip Morris, Investor Day

15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung

22:15 USA: Nike, Q1-Zahlen

DEU: Verbio, Capital Markets Day

DEU: Vonovia, Capital Marktes Day

DEU: Borussia Dortmund, Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR

07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/23

09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23

10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 09/23

10:00 ITA: Industrie- und Verbrauchervertrauen 09/23

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/23

11:00 EUR: Industrie- und Verbrauchervertrauen 09/23

14:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23

14:30 USA: BIP Q2/23 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

16:00 USA: Hausverkäufe 08/23

17:00 USA: Kansas City Fed Verabeitende Industrie 09/23

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/23

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

12:30 DEU: Immobiliensymposium Dekabank

14:30 DEU: Pressekonferenz zur Energieministerkonferenz unter dem Vorsitz von Sachsen-Anhalt

18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft des Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi)

FREITAG, DEN 29. SEPTEMBER

Am Freitag, den 29. September, steht die außerordentliche Hauptversammlung von Aegon in den Niederlanden an. Konjunkturdaten dominieren den Tag, insbesondere aus Japan mit Informationen zu Arbeitsmarkt, Verbraucherpreisen, Einzelhandelsumsatz und Industrieproduktion. Frankreich präsentiert Erzeuger- und Verbraucherpreise sowie Konsumausgaben, während Deutschland seine Arbeitsmarktdaten für September vorlegt. Daten zu Verbraucherpreisen kommen sowohl aus der Eurozone als auch aus Italien. Die USA gibt Einblicke in Handelsbilanz, Einzelhandel, Lagerbestände, Konsumausgaben und mehrere Indizes. In Deutschland nimmt zudem der erste Bürgerrat zur Ernährungspolitik seine Arbeit auf.

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 NLD: Aegon, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 08/23

01:30 JPN: Verbaucherpreise Großraum Tokio 09/23

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 08/23

01:50 JPN: Industrieproduktion 08/23

08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 09/23

08:45 FRA: Konsumausgaben 08/23

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 09/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/23

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/23

14:30 USA: Handelsbilanz 08/23

14:30 USA: Einzelhandel, Lagerbestände 08/23

14:30 USA: Konsumausgaben 08/23

15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 09/23

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 09/23

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Erster Bürgerrat zur Ernährungspolitik nimmt Arbeit auf

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/wochenvorschau-termine-bis-05-oktober-2023/4219992/

Weitere Finanztermine bis zum 05. Oktober 2023 finden Sie hier.

Wichtige Börsenfeiertage finden Sie im Handelskalender auf Börsennews

Alle Angaben ohne Gewähr!