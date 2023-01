Der Dax belehrt gegenwärtig alle „Crash-Propheten“ eines Besseren. Der Druck auf der Oberseite nimmt zu. Der Dax knüpft im frühen Mittwochshandel (04.01.) nahtlos an die starken Vorstellungen vom Montag und Dienstag an. Der Ausbruch über die 14.200 Punkte verfestigt sich. Damit kommt das nächste Bewegungsziel bei 14.500 Punkten so langsam aber sicher in Reichweite. Was treibt den Markt gegenwärtig an? Derzeit wird eine Vielzahl von Preisdaten veröffentlicht. Da diese zum Teil deutlich unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, schöpft der Markt Hoffnung.

Hoffnung schöpfen derzeit auch unsere beiden heutigen Protagonisten Allianz und Münchener Rück. Beide Aktien legten einen fulminanten Start ins neue Jahr hin. Bleiben wir zunächst bei der Allianz.

Allianz – Aktie setzt zum Ausbruch an.

In unserer letzten Kommentierung (vom 28.12.) zur Allianz (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) monierten wir noch das fehlende Aufwärtsmomentum der Aktie. Zum damaligen Zeitpunkt war die Aktie in einer Range gefangen und orientierte sich zunehmend in Richtung der Unterseite. Es drohte ein erneuter Rücksetzer…

Das Korrektur-Szenario ist erst einmal vom Tisch. Die Allianz-Aktie startete überaus robust ins neue Jahr. Aktuell baut sich frisches Aufwärtsmomentum auf. Die Allianz bricht gegenwärtig über die 207 Euro aus und setzt damit den knapp darüber liegenden Widerstand bei 210 Euro unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 210 Euro würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 220 Euro / 222 Euro eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten auf der Unterseite im besten Fall auf 200 Euro begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung im Allianz-Chart verorten wir unverändert bei 190 Euro. Haben Sie eher Interesse an aussichtsreichen Nebenwerten? Nebenwerte mit einem enormen Kurspotential finden Sie im Börsendienst smallCAP Champions.

Münchener Rück – Fulminanter Start ins neue Jahr!

Ähnlich wie die Allianz-Aktie befand sich auch die Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) bis zuletzt in einer Handelsspanne. Dieser setzte die Aktie nun mit einem fulminanten Ausbruch ein Ende.

In den letzten Wochen dominierte bei der Münchener Rück eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 293 Euro auf der Unterseite und 307+ Euro auf der Oberseite. Kürzlich setzte die Aktie zum Ausbruch über die Oberseite an. Die obere Begrenzung bei 307+ Euro wurde förmlich überrannt. Das gleiche Schicksal könnte nun dem Widerstand bei 320 Euro drohen. Die Münchener Rück nähert sich mit großen Schritten dieser Hürde. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 320 Euro könnte eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 330 Euro ermöglichen. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 307+ Euro begrenzt. Sollte es für die Münchener Rück allerdings unter die 293 Euro gehen, ist Obacht geboten.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Börsennews-Redaktion extern / TM

Unsere Leser interessierten sich auch für:

Weitere spannende Artikel

Bayer – Bereit für das Comeback? BASF – Fulminante Zwischenrally.

Netflix – Kursrally lässt auf sich warten. Cisco Systems – Wie geht’s weiter?

Trendaktien: Aktientrend auf Börsennews

-Anzeige-

RESEARCH MÄRKTE

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.