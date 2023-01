Ab heute (Dienstag, 03.01.) gilt es! Die US-Märkte starten ins neue Jahr. Und es dürfte eine überaus spannende Handelswoche werden. An dieser Stelle sei schon einmal auf den kommenden Freitag (06.01.) verwiesen, wenn unter anderem der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht wird. Wie immer gilt es, nicht nur die Zahl der neugeschaffenen Stellen exLandwirtschaft zu bewerten. Die Entwicklung der Stundenlöhne ist ebenso relevant.

Für Nvidia und Advanced Micro Devices könnte es ein Neustart werden. Nach dem etwas wackligen Jahresende könnte der Start ins neue Jahr für frischen Wind sorgen… Bleiben wir zunächst bei Nvidia.

Nvidia – War es das bereits?

In unserer letzte Kommentierung zu Nvidia (WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD) vom 22.12. thematisierten wir das Zusammenfallen der bis hin zu beobachtenden Zwischenrally. Bis Mitte Dezember haussierte Nvidia und überschritt hierbei temporär auch die wichtige Marke von 180 US-Dollar. Mittlerweile ist das Aufwärtsmomentum aus der Aktie gewichen. Immerhin gelang es Nvidia, eine wichtige Unterstützung erfolgreich zu verteidigen.

Der jüngste Kursrückgang hat im Nvidia-Chart jede Menge charttechnisches Porzellan zerschlagen. Der kurzfristige Aufwärtstrend (rot dargestellt) wurde gebrochen. Die 200-Tage-Linie wurde bärisch gekreuzt. Darüber hinaus gingen diverse Horizontalunterstützungen (u.a. 180 US-Dollar und 160 US-Dollar) verloren. Und so war es eminent wichtig, dass es Nvidia immerhin gelang, die Unterstützung bei 140 US-Dollar zu verteidigen; zumindest fürs Erste. In den kommenden Handelstagen hat die erfolgreiche Verteidigung der 140 US-Dollar weiterhin oberste Priorität. Gelingt dies Nvidia nicht, könnte es auf der Unterseite noch einmal brenzlig werden. In diesem Fall wäre auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 120 US-Dollar oder gar in Richtung 108+ US-Dollar nicht ausgeschlossen. Entlastung muss her! Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn es Nvidia gelingen würde, die 140 US-Dollar zurückzuerobern. Unter dem Thema „Top Aktien für 2023“ steht der kostenlose Report des Börsendienstes America´s Most Wanted. Hier anfordern.

Advanced Micro Devices (AMD) – Das könnte was werden, wenn…

Wenig überraschend hatte zuletzt auch die Aktie von Advanced Micro Devices (WKN: 863186 | ISIN: US0079031078 | Ticker-Symbol: AMD) Probleme, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Seit dem Bruch der wichtigen Marke von 70 US-Dollar hängt die Aktie ein wenig in den Seilen.

In den letzten Handelstagen stand die zentrale Unterstützungszone um 64 US-Dollar / 60 US-Dollar im Fokus des Handelsgeschehens. Der Druck will bislang nicht nachlassen, doch noch gelingt es AMD, diesem Stand zu halten. Sollte es dennoch zu einem Rücksetzer unter die 60 US-Dollar kommen, würde sich die Tür in Richtung Oktober-Tief öffnen. Dieses hatte die AMD-Aktie damals bei 54,5 US-Dollar ausgebildet. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Mit einer nachhaltigen Erholung könnte es durchaus etwas werden, wenn es AMD gelingen würde, die 70 US-Dollar zurückzuerobern.

Börsennews-Redaktion extern / TM

Bayer und BASF gerieten Ende 2022 noch einmal mächtig unter Druck. Beide Aktien drohten nach unten wegzukippen. Doch nun scheint sich eine (kräftige) Erholung anzubahnen.

Die gute Stimmung im Dax färbt ab. Nach dem robusten Montagshandel setzt der Dax am heutigen Dienstag (03.01.) nach. Dem Index gelang es, die zuletzt umkämpfte Widerstandszone um 14.200 Punkte zu überwinden. Damit ist der Weg in Richtung 14.500 Punkte erst einmal frei. Bleibt abzuwarten, ob es dem Dax tatsächlich gelingen wird, auch diese Hürde zu meistern. Maßgeblichen Anteil an der derzeit guten Stimmung könnte der Umstand haben, dass die heute veröffentlichten chinesischen Konjunkturdaten besser ausfielen, als im Vorfeld erwartet wurde. Doch erst am Nachmittag, wenn der US-Handel startet, wird sich zeigen, wie belastbar die Zwischenrally im Dax ist.

Für unsere beiden heutigen Protagonisten Bayer und BASF kommt die Erholung im Dax gerade zur richtigen Zeit… Bleiben wir zunächst bei Bayer. weiterlesen

VW setzt auf Verbrennermotoren: In Spanien absatzstärkste Automarke In Spanien liegt VW auf Platz 1 der Neuzulassungen. Grund dafür: VW setzt weiterhin auf die Verbrennermotoren, da sie in vielen Regionen auf der Welt beliebt seien. Im Bereich E-Technologie ist VW allerdings schlechter aufgestellt als Tesla, Nio und Co. weiterlesen

