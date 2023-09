DEUTSCHLAND: Der Dax scheint am Freitag schwächer in den Handel zu starten und knüpft an den Verlust vom Vortag an. IG, ein Broker, schätzt den Dax etwa 2,5 Stunden vor Beginn des Xetra-Handels 0,3 Prozent niedriger auf 15.530 Zähler. Es könnte sich ein Annäherungsversuch an die 200-Tage-Durchschnittslinie abzeichnen, die oft als Indikator für den langfristigen Trend verwendet wird. Nach den jüngsten Hinweisen zu den US-Leitzinsen am Mittwoch bereiten sich Investoren auf anhaltend hohe Zinsen zur Inflationseindämmung vor. Bei anziehenden Renditen von Anleihen reduzieren sie ihr Aktienrisiko. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hat mit etwa 4,5 Prozent den höchsten Stand seit 2007 erreicht.

USA: Die andauernd hohen US-Leitzinsen drücken weiterhin auf die Aktienkurse in New York. Der Börsenbrief „Fuchskapital“ kommentierte die jüngste Botschaft der US-Notenbank so: „Die Märkte erkennen allmählich das, was wir schon seit Langem vorhergesehen haben: Es werden nicht so bald Zinssenkungen in den USA kommen.“ Der Dow Jones Industrial schloss am Vortag mit einem Rückgang von 1,08 Prozent bei 34.070,42 Punkten. Dies verstärkt den negativen Trend und stellt den niedrigsten Stand seit knapp einem Monat dar. Der S&P 500 sank um 1,64 Prozent auf 4.330,00 Punkte und der Nasdaq 100 fiel um 1,84 Prozent auf 14.694,24 Punkte.

ASIEN: Trotz des allgemein schwachen globalen Marktumfelds zeigten die zuletzt gedämpften chinesischen Märkte am Freitag Stärke. Der CSI 300 und der Hang-Seng-Index aus Hongkong legten beide um über ein Prozent zu. Derweil ging der Nikkei 225 in Japan um 0,6 Prozent zurück. Allgemein lastet die Erwartung anhaltend hoher US-Leitzinsen auf den weltweiten Aktienmärkten.

Schusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.571,86 -1,33%

XDAX 15.486,20 -1,34%

EuroSTOXX 50 4.212,59 -1,48%

Nikkei 22526.615,61 $ -2,22%

Stoxx50 3.955,65 -1,28%

DJIA 34.070,42 -1,08%

S&P 500 4.330,00 -1,64%

NASDAQ 100 14.694,24 -1,84%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 129,59 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0654 -0,06%

USD/Yen 148,00 +0,28%

Euro/Yen 157,68 +0,19%

KRYPTO:

BTC/USD 26.615,61 $ -1,71%

ROHÖL:

Brent 93,83 +0,53 USD

WTI 90,30 +0,65 USD

Nachrichten der letzten Stunden

DAX-FLASH:

Weitere Verluste – 200-Tage-Linie auf die Probe gestellt

Am Freitag dürfte der Dax voraussichtlich mit den schwachen Ergebnissen vom Vortag beginnen. Der deutsche Leitindex wurde zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start um 0,3 Prozent niedriger auf 15.530 Punkte geschätzt. Dies deutet darauf hin, dass ein Test der einfachen 200-Tage-Durchschnittslinie bevorsteht, die als Indikator für den langfristigen Trend betrachtet wird. weiterlesen

Wirtschaft

Strengere Regeln bei Energiepreisbremse für Großverbraucher

Aufgrund des Rückgangs der Gas- und Strompreise wird die Begrenzung der Energiepreise für größere Unternehmen nun stärker verschärft als zuvor. Der Bundestag hat am Donnerstagabend eine entsprechende Änderungsverordnung beschlossen. Das bedeutet, dass der Höchstbetrag, den der Staat maximal übernimmt, reduziert wird. weiterlesen

EU-Politik

Weitere zehn Jahre Glyphosat?

Nach Vorschlag der EU-Kommission vom Mittwoch soll die Zulassung von Glyphosat des Hersteller Bayer um zehn Jahre verlängert werden. Aktuell läuft sie noch bis zum 15. Dezember. weiterlesen

Politik

Selenskyj reist von USA weiter nach Kanada

Nach seinem Besuch in den USA setzt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Auslandsreise mit einem Zwischenstopp im benachbarten Kanada fort. weiterlesen



Panorama NEWSBREAK 24

Update für Balkonkraftwerk: Stromüberschuss für Batteriespeicher nutzen

Solarstrom besser zu nutzen, das ist der Wunsch vieler Besitzer von Balkonkraftwerken. Ein neues Update der App für EcoFlow-Geräte sorgt jetzt dafür, dass Powerstations noch schneller geladen werden. weiterlesen

Die wichtigsten Finanztermine des Tages im Überblick



