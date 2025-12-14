Anzeige
Die Puma-Aktie wird aktuell durch nichts als reine Übernahme-Fantasie über Wasser gehalten. Der spekulative Anstieg auf 21 Euro, ausgelöst durch Gerüchte um Anta Sports, ist nicht durch Fakten gedeckt. Für das Börsenpublikum gilt: Spekulation ist kein Fundament. Bleibt ein konkretes Angebot aus, muss die Aktie auf ihre fundamentale Bewertung zurückkehren. Analysten sehen den fairen Wert teils bei 15 bis 17 Euro, was ein massives Absturzpotenzial vom aktuellen Niveau bedeutet. Anleger, die auf eine hohe Prämie wetten, ignorieren die kritische Marktlage.
Analysten-Konsens: Aktie ist überbewertet
Trotz der Hype-Welle positionieren sich Analystenhäuser klar gegen den aktuellen Kurs. J.P. Morgan hat ein Kursziel von nur 15 Euro ausgegeben. Die RBC ist ebenfalls skeptisch mit 17 Euro. Diese fundamentalen Schätzungen zeigen: Puma ist ohne einen Käufer überbewertet. Die unrealistischen Preisvorstellungen der Mehrheitsfamilie Pinault (angeblich 40 Euro) halten rationale Käufer ab, die stattdessen auf einen Abverkauf der Aktie warten könnten. Das Risiko für Spekulanten ist hoch, dass ein potenzieller Bieter den Kaufpreis drücken wird, indem er die Krise des Unternehmens ausnutzt.

Operatives Defizit und Short-Interesse
Die operative Realität ist desaströs: Puma meldete im dritten Quartal einen Nettoverlust von über 62 Millionen Euro und kämpft mit schwindenden Marktanteilen. Die Massenentlassungen und der angekündigte Sparkurs sind ein Zeichen der Not. Profi-Investoren erkennen die Schwäche: Große Hedgefonds wie Bridgewater Associates bauen signifikante Short-Positionen auf und wetten damit auf einen weiteren Kursverfall. Die Liquidierung dieser Short-Positionen wird erst bei deutlich tieferen Kursen erwartet.

Charttechnik am Scheideweg
Charttechnisch steht Puma am letzten kritischen Punkt. Die Unterstützungszone um die gleitenden Durchschnitte bei 21 Euro ist die absolute Haltelinie. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke würde ein klares Verkaufssignal generieren und den Weg bis zur nächsten Unterstützung bei 17 Euro freimachen. Da der RSI keine überzeugenden Kaufsignale liefert, ist die Gefahr groß, dass ungeduldige Spekulanten abverkaufen. Trader sollten diesen Kipp-Punkt genau überwachen, da darunter ein dynamischer Abwärtsrutsch droht.

