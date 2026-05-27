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Adidas-Aktie schießt hoch

Beginnt jetzt die große Trendwende? 27.05.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Adidas
© Foto von Camilla Carvalho auf Unsplash
Beim deutschen Sportartikelriesen Adidas sorgt eine deutliche Aufwärtsbewegung für Aufsehen auf dem Parkett. Nach einer Phase mit deutlichen Abschlägen hat das Papier im jüngsten Handelsverlauf massiv an Boden gutgemacht. Damit hebt sich der Titel deutlich vom restlichen Markt ab, der sich zur gleichen Zeit wesentlich ruhiger präsentierte. Unter Marktteilnehmern keimt nun die Hoffnung auf, dass die Aktie vor einer nachhaltigen Erholung stehen könnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
adidas 168,48 EUR +7,19 % Baader Bank

Deutliches Plus nach turbulenten Tagen
Die Aktie des Herzogenauracher Konzerns zeigt ein sehr freundliches Bild. Der kräftige Satz nach oben ist eine Erleichterung für die Anleger, nachdem das Papier am vorherigen Handelstag noch stark einbrechen musste. Durch die jüngsten Gewinne knüpft der Sportartikelhersteller jedoch an die insgesamt positive Dynamik der vergangenen Wochen und Monate an. Auf Wochensicht und im Monatsvergleich steht das Papier spürbar höher im Kurs, was den Abwärtstrend seit Jahresbeginn etwas abfedert.

Konkurrenzumfeld zieht ebenfalls an
Nicht nur Adidas konnte im Handelsverlauf glänzen, auch im restlichen Branchenumfeld war eine positive Tendenz spürbar. Während internationale Mitbewerber aus Übersee nur leichte Gewinne verbuchten, konnte der direkteste deutsche Konkurrent ebenfalls spürbar zulegen. Dennoch gehörte das Adidas-Papier an diesem Tag zu den auffälligsten Gewinnern im Sektor, angetrieben von starkem Kaufinteresse der Marktteilnehmer.

Einstiegschance oder temporäres Strohfeuer?
Ob das aktuelle Kursplus den Beginn einer echten, langfristigen Trendwende markiert, bleibt abzuwarten. Bevor Investoren eine Entscheidung treffen, sollten neben dem aktuellen Aufwärtsmomentum auch fundamentale Bewertungskriterien und Dividendenaspekte in die Überlegung einbezogen werden. Marktbeobachter raten dazu, sich ein umfassendes Bild zu machen oder alternativ eine breitere Streuung über Branchen-ETFs in Betracht zu ziehen.

Wichtige Chartmarken im Visier der Community
In der Börsennews-Community wird die jüngste Kursentwicklung intensiv und überwiegend positiv debattiert. Im Fokus steht dabei vor allem das Überwinden wichtiger technischer Widerstandslinien im Chartbild, da die Aktie über eine bedeutende Trendlinie gestiegen ist. Es wird diskutiert, ob dieser erste Impuls ausreicht, um das Momentum hochzuhalten und weitere Kursziele im oberen Segment anzusteuern. Unterstützt wird der Optimismus durch positive Analysteneinschätzungen, die der Aktie weiteres Potenzial zutrauen. Zur Diskussion

Bn-Redaktion/js
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