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E.ON unter Druck

Droht der Aktie jetzt die nächste Abwärtswelle? 27.05.2026, 10:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

E.ON unter Druck: Droht der Aktie jetzt die nächste Abwärtswelle?
© E.ON SE 2026 / Elektrisch unterwegs mit E.ON Drive
E.ON präsentierte vor zwei Wochen die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Der Markt war zufrieden. In einer ersten Reaktion ging es für die Versorger-Aktie nach oben. Die bis dato dominierende Korrektur schien vor ihrem Ende zu stehen. Der Kursbereich von 19 Euro erwies sich jedoch als zu hohe Hürde. Die E.ON-Aktie verpasste den entscheidenden Befreiungsschlag und orientierte sich wieder gen Süden. Mit dem Erreichen der 18 Euro steht der Aktie nun eine große Herausforderung bevor.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 18,24 EUR -1,86 % TTMzero RT

E.ON unter Druck. Droht der Aktie jetzt die nächste Abwärtswelle?

Die starken E.ON-Daten thematisierten wir im Kommentar vom 14. Mai ausführlich. Vor allem die Entwicklung des Konzernüberschusses stach im Zahlenwerk positiv hervor. Der Zauber der Zahlen verflog jedoch schnell. Im Kursbereich von 19 Euro drehte der Wind und die Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) nach unten. Die Korrektur hat nichts von ihrer Dominanz verloren. Ganz im Gegenteil. Für die E.ON-Aktie könnte es nun erst so richtig ungemütlich werden. Der untere Chart offenbart die Brisanz der Situation.

E.ON Aktienchart

Über dem Kursverlauf der Versorger-Aktie thront das März-Hoch, das damals im Bereich von 20,4 Euro ausgebaut wurde. Davon hat sich die Aktie bereits deutlich entfernt. Die Top-Bildung bzw. die obere Trendwende steht unmittelbar vor ihrer Vollendung. Vor diesem Hintergrund kommt der Unterstützungszone 18,0 Euro / 17,5 Euro eine große Bedeutung zu. Sollte es für die E.ON-Aktie unter die 17,5 Euro gehen, würde die Trendwende Gestalt annehmen. Im Ergebnis müsste dann mit einer größeren Korrektur bei einem ersten Kursziel im Bereich von 16,5 Euro gerechnet werden. Doch noch ist es nicht soweit. 
Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die E.ON-Aktie muss über die 20,4 Euro, um die Rallye zu reaktivieren und das Korrekturszenario in den Hintergrund zu drängen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ für die E.ON-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 19,5 Euro. Deutlich optimistischer sind die Analysten von Goldman Sachs. Deren Votum lautet nach wie vor „buy“. Das Kursziel hoben sie von 23 Euro auf 24 Euro an. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihre Einstufung „market-perform“ und das Kursziel von 18 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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