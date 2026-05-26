Dax mit Dämpfer. Hoffnung auf rasche Konfliktlösung schwindet

Deutsche Telekom macht enormen Druck, aber ... 26.05.2026, 14:00 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax mit Dämpfer. Hoffnung auf rasche Konfliktlösung schwindet: Deutsche Telekom macht enormen Druck, aber ...
© Amina Redza auf Pexels
Einmal mehr währten die Hoffnungen auf eine zeitnahe Lösung des Iran-Konflikts nicht allzu lange. Der Dax reagierte zu Wochenbeginn auf die jüngsten hoffnungsvollen Entwicklungen. Doch bereits der heutige Dienstagshandel brachte einen Dämpfer, nachdem US-Präsident Trump hinsichtlich der Konfliktlösung offenkundig wieder den Fuß vom Gaspedal nahm.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 29,44 EUR +0,29 % Lang & Schwarz

Aber der deutsche Leitindex notiert noch immer deutlich oberhalb von 25.000 Punkten. Und das gilt es, unter charttechnischen Aspekten durchaus positiv herauszustellen.

Am heutigen Dienstag werden die Aktienmärkte mit der Veröffentlichung des US-Verbrauchervertrauens (ermittelt durch Conference Board) noch einem wichtigen Belastungstest unterzogen. Für den Dax muss es kurzfristig darum gehen, das Kursniveau oberhalb von 25.000 Punkten erfolgreich zu verteidigen. Die Herausforderungen werden nicht weniger. Vor allem die Lage im Nahen und Mittleren Osten bleibt bestimmend.

Die letzte Kommentierung zur Deutschen Telekom überschrieben wir an dieser Stelle am 20. Mai mit „Deutsche Telekom vor Mega-Ausbruch - Zauber der Zahlen wirkt nach. Die nächsten Kursziele“. Die Aktie nahm zum damaligen Zeitpunkt den markanten Widerstandsbereich 29 Euro / 30 Euro ins Visier. 

Deutsche Telekom Aktienchart

Deutsche Telekom macht enormen Druck, aber ...

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) verstärkte in den letzten Tagen den Druck auf den Bereich von 29 Euro / 30 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch blieb der Aktie jedoch verwehrt. Dabei half es der Aktie bislang auch nicht, dass sich der Gesamtmarkt zuletzt sehr positiv entwickelte. 

An der charttechnischen Ausgangslage hat sich nicht sonderlich viel verändert. Allerdings drückt mittlerweile der dominierende Abwärtstrend (grün dargestellt) immer mehr auf den Widerstandsbereich und verstärkt diese Zone. 

Ein Ausbruch über die 30 Euro käme einem Befreiungsschlag gleich und würde die untere Trendwende forcieren.  
Um das Momentum nicht zu riskieren, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 26,5 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. 

Kurzum. Die Stimmung am Gesamtmarkt ist weiterhin positiv. Der Dax hält sich robust. Das stützt auch die Telekom-Aktie. Dennoch bleibt es bei der Aufgabenstellung – die Deutsche Telekom muss über die 30 Euro. Das daraus resultierende Kaufsignal könnte die Aktie dann weit tragen. Neben den 32 Euro stellen die 34 Euro ein potenzielles Bewegungsziel dar.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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