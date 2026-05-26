Rückenwind aus der Türkei

Nordex Aktie stabil Megaauftrag aus der Türkei stützt Stimmung 26.05.2026, 19:32 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rückenwind aus der Türkei: Nordex Aktie stabil Megaauftrag aus der Türkei stützt Stimmung
© Bild von Pexels auf Pixabay
Die Nordex Aktie zeigte sich stabil. Der Windanlagenbauer hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von Eksim Enerji erhalten. Geliefert und errichtet werden 16 Turbinen des Typs N175 6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 Megawatt für den Windpark Balikesir 3.
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Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 42,32 EUR -0,91 % Lang & Schwarz
Siemens Energy 181,47 EUR +0,28 % Lang & Schwarz
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 25,53 EUR -2,72 % TTMzero RT

Nordex Aktie profitiert von neuem Türkei Auftrag

Nordex baut seinen Auftragsbestand im internationalen Windgeschäft weiter aus. Der neue Auftrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 16 Windenergieanlagen für den Windpark Balikesir 3 in der Provinz Balikesir im Westen der Türkei.

Für Anleger ist die Bestellung ein positives Signal. Projekte mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt verbessern die Planbarkeit und zeigen, dass die Nachfrage nach moderner Windtechnik weiter vorhanden ist.

Türkei bleibt wichtiger Markt

Die Türkei gilt für Nordex als wichtiger Markt im Bereich Windenergie. Gute Windbedingungen und der Ausbau erneuerbarer Energien bieten Chancen auf weitere Projekte.

Der Auftrag von Eksim Enerji zeigt zudem, dass bestehende Kundenbeziehungen eine wichtige Rolle spielen. Wiederholte Bestellungen können auf Vertrauen in Technik Umsetzung und Service hindeuten. Im Vergleich mit Siemens Energy und Vestas bleibt der Konzern damit im internationalen Wettbewerb sichtbar.

Auftrag stützt aber ersetzt keine Margenwende

An der Börse wurde die Nachricht positiv aufgenommen auch wenn die Aktie nur stabil tendierte. Investoren begrüßen neue Aufträge achten aber weiter auf Profitabilität und Margen.

Für Nordex bleibt entscheidend ob aus dem hohen Auftragseingang auch nachhaltig bessere Ergebnisse entstehen. Materialkosten Lieferketten Projektabwicklung und Preissetzung bleiben wichtige Faktoren. Der neue Türkei Auftrag liefert operativen Rückenwind. Die Lieferung von 16 Anlagen mit 110 Megawatt stärkt den Auftragsbestand und unterstreicht die Position in internationalen Windmärkten. Für die Aktie ist das ein positives Signal. Der entscheidende Kurstreiber bleibt jedoch eine nachhaltige Verbesserung der Profitabilität.

Bn-Redaktion/jh
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