Netflix in entscheidender Phase

Rettet sich die Aktie oder droht die nächste Abwärtswelle? 26.05.2026, 15:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix in entscheidender Phase: Rettet sich die Aktie oder droht die nächste Abwärtswelle?
© Bild:.istockphoto.com/Alex Borderline
Bereits Mitte April legte Neflix die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vor und setzte damit einen ersten Höhepunkt der angelaufenen Quartalsberichtssaison. Die Zahlen und der Ausblick auf das laufende Quartal wurden nicht sonderlich gut vom Markt aufgenommen. Die Reaktion folgte prompt. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen. Der Staub hat sich gelegt.
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Netflix 75,53 EUR -1,83 % Lang & Schwarz

Über die Zahlen und den etwas enttäuschenden Ausblick berichteten wir an dieser Stelle im Kommentar vom 17. April. Die Kursreaktion auf die Zahlen fiel heftig aus. Die Aktie geriet massiv unter Druck. Notierte Netflix im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung noch in Reichweite zu den 110 U-Dollar, sah das Ende April deutlich anders aus. Die eminent wichtige Unterstützung von 90 US-Dollar geriet unter Druck.

Chartanalyse zu Netflix

Rettet sich die Aktie oder droht die nächste Abwärtswelle?

Die Aktie des Streamingdienstanbieters (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) trat damit in eine entscheidende Phase ein. Das Erreichen der 90 US-Dollar gab ihr zwar die Möglichkeit, einen tragfähigen Korrekturboden in diesem Bereich auszubilden, bot gleichzeitig aber auch das Risiko, dass sich die Korrektur weiter ausdehnt.

In der Folgezeit wurde es prekär. Die Aktie durchbrach die 90-US-Dollar-Unterstützung. Alles sah nach einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 80 US-Dollar bzw. 75 US-Dollar aus. Doch die Netflix-Aktie widersetzte sich und drehte im Bereich von 85 US-Dollar nach oben ab. Danach erholte sich die Aktie zwar in Richtung 90 US-Dollar, musste aber erkennen, dass die Bäume (noch) nicht in den Himmel wachsen. Die 90 US-Dollar limitieren aktuell.

Investoren fürchten Margendruck

Ein maßgeblicher Belastungsfaktor für die Kursentwicklung der Netflix-Aktie dürfte die anhaltende Sorge von Anlegern und Investoren sein, dass die Margen unter Druck geraten könnten. Netflix unternimmt große finanzielle Anstrengungen, um in der Sport-Live-Berichterstattung Fuß zu fassen. Die Rechte sind allerdings kostenintensiv. Das könnte wiederum die Margen unter Druck setzen. So erwartet Netflix für das 2. Quartal 2026 eine operative Marge von 32,6 Prozent. Das liest sich auf den ersten Blick hervorragend, würde die Marge doch so leicht über den 32,3 Prozent liegen, die im 1. Quartal 2026 erzielt wurden. Der Umstand, dass die operative Marge jedoch unter dem Vergleichswert (34,1 Prozent) aus dem 2. Quartal 2025 erwartet wird, mahnt zur Vorsicht.

Kurzum

Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Die Netflix-Aktie muss über die 90 US-Dollar in Richtung 100 US-Dollar vorstoßen, um die Trendwende zu beschleunigen. Rücksetzer sollten hingegen bereits auf 85 US-Dollar begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Anderenfalls könnten doch noch einmal die 80 US-Dollar oder 75 US-Dollar aktuell werden.

Bn-Redaktion/mt
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