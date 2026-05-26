102 Milliarden Euro Risiko

Nvidia kämpft um seinen Schutzwall 26.05.2026, 18:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

102 Milliarden Euro Risiko: Nvidia kämpft um seinen Schutzwall
© Bild: iStock.com/BING-JHEN HONG
Nvidia gilt als Taktgeber des KI Superzyklus und als wichtigste Aktie hinter dem Rennen um Rechenleistung. Doch je größer die Dominanz des Konzerns wird, desto stärker rücken Fragen nach Abhängigkeiten, Auslastung und Konkurrenz in den Vordergrund. Für die Nvidia Aktie entscheidet sich nun, ob der Boom weiter trägt oder ob die teuerste Wette der Chipbranche erste Risse zeigt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Advanced Micro Devices 428,25 EUR +4,87 % TTMzero RT
Intel 105,16 EUR -0,33 % Lang & Schwarz
NVIDIA 183,93 EUR -2,63 % Lang & Schwarz

Nvidia hat sich binnen weniger Jahre vom Spezialisten für Grafikchips zum Zentrum des globalen KI-Booms entwickelt. Die Dimension ist außergewöhnlich: 46,2 Milliarden Euro Gewinn im vergangenen Quartal, mehr als alle 40 DAX-Konzerne im selben Zeitraum, ein Börsenwert von rund 4,6 Billionen Euro und ein Wertzuwachs von 1364 Prozent in fünf Jahren. Die 100 wertvollsten deutschen Unternehmen kommen zusammen auf rund 2,6 Billionen Euro, doch hinter der Gewinnmaschine von Jensen Huang stehen starke Schutzwälle, extreme Abhängigkeiten und eine teure Wette.

Der Chip Vorteil

Ein normaler Prozessor von Intel oder AMD arbeitet Aufgaben nacheinander ab. Nvidia-Grafikchips sind dagegen auf viele einfache Rechenoperationen zugleich ausgelegt. Diese parallele Struktur, ursprünglich für Computerspiele entwickelt, passt zur Künstlichen Intelligenz, weil KI Milliarden Wahrscheinlichkeiten gleichzeitig verarbeitet und damit Pixeltechnik in industrielle Rechenleistung verwandelt.

Der Moment von 2012

Jensen Huang gründete Nvidia 1993 als Anbieter für Grafikchips. 2006 folgte CUDA, eine offene Softwareschnittstelle, mit der Forscher die Chips selbst programmieren konnten. 2012 zeigte AlexNet um Geoffrey Hinton auf Nvidia-Prozessoren, welches Potenzial KI besitzt. 2016 stellte Nvidia den ersten eigenen KI-Supercomputer vor und lieferte ein frühes System an OpenAI.

Das Rennen der Techkonzerne

Seit ChatGPT Ende 2022 hat sich der Bedarf an Rechenleistung massiv beschleunigt. Microsoft, Google, Amazon und Meta bauen riesige Rechenzentren mit wassergekühlten Racks. Im Nvidia-System GB200 NVL72 arbeiten 72 KI-Prozessoren zusammen. Der Umsatz lag 2023 bei rund 23,2 Milliarden Euro und steuert nun auf mehr als 258 Milliarden Euro zu.

Der Software Schutzwall

Nvidia verkauft nicht nur Chips, sondern komplette Systeme aus Hardware, Netzwerken, Spezialsoftware und Entwicklerwerkzeugen. CUDA bindet Kunden über Jahre, weil ein Wechsel große Mengen gewachsenen Codes betrifft. Huang nennt Nvidia eine „Full-Stack-Computing-Company“. Die Bruttomarge von 75 Prozent zeigt die Preissetzungsmacht, auch wenn Google, Microsoft Maia und Amazon Trainium eigene Wege suchen.

Die gefährliche Abhängigkeit

Für die Nvidia Aktie bleiben zwei Risiken zentral. Ein einzelner Großkunde steht für 22 Prozent des Umsatzes, ein weiterer für 14 Prozent. Drosseln Microsoft, Amazon, Google oder Meta ihre Investitionen, trifft das Nvidia direkt. Zugleich stiegen Vorleistungen an TSMC und Speicherhersteller auf rund 102,3 Milliarden Euro. Bricht die Nachfrage ein, drohen Belastungen, während AMD, Broadcom und eigene Chips der Cloudkonzerne die Preissetzungsmacht angreifen.

Bn-Redaktion/ar
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
VY5GZ6
Ask: 3,63
Hebel: 20
mit starkem Hebel
VY5ESB
Ask: 6,65
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: VY5GZ6 VY5ESB. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Bericht: Weiterer Rekord bei Einbürgerungen Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Libanon: Israel greift weiter Gesundheitseinrichtungen an Hauptdiskussion
3 Zuständiger SPD-Politiker gegen Verlängerung des Tankrabatts Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 EQS-News: Diginex veröffentlicht Update zur strategischen KI-Transformation – der Übernahme von Resulticks im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar mit starkem EBITDA-Profil von 46 bis 50 Millionen US-Dollar sowie Hauptdiskussion
6 BYD investiert Milliarden: Europa-Offensive startet jetzt Hauptdiskussion
7 Biontech kehrt zu seinen Wurzeln zurück Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Chipwerte im Gegenwind: Infineon Aktie erholt sich nach …

19:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Unsicherheit trotz Kursplus: Sivers Semiconductors Aktie dennoch im …

19:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rückenwind aus der Türkei: Nordex Aktie stabil Megaauftrag aus der…

19:32 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

73 Milliarden Euro: Wird Rheinmetall jetzt zu mächtig?

17:57 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Angst bei SAP: Warum Anleger plötzlich nervös werden

17:31 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Netflix in entscheidender Phase: Rettet sich die Aktie oder droht …

15:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax mit Dämpfer. Hoffnung auf rasche Konfliktlösung schwindet

14:00 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer-Aktie: Mögliche Belastungen durch drohendes Glyphosat-Verbot …

12:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer