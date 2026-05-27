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Ölpreise gehen in die Knie

Shell – Aktie kippt nach unten. Die nächsten Kursziele 27.05.2026, 13:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise gehen in die Knie: Shell – Aktie kippt nach unten. Die nächsten Kursziele
© (Joenomias) Menno de Jong auf Pixabay (Symbolbild)
Die Ölpreise stehen unter Druck. Der Markt preist eine Verhandlungslösung zwischen den USA und dem Iran ein. Ob diese aber auch kurzfristig kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Nichtsdestotrotz rutschen Brent Öl und WTI Öl immer weiter ab.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Shell 35,81 EUR -2,06 % Baader Bank

Der Preisrückgang am Ölmarkt setzt auch den Produzentenaktien zu. Shell gehörte noch bis vor kurzem zu den Profiteuren der eskalierenden Ölpreise. Zuletzt ging der Aktie jedoch ein wenig die Puste aus. Zudem droht nunmehr der Eintritt in eine ausgeprägte Korrektur.

Shell – Quartalszahlen robust, aber ohne positive Überraschung

Die vor einigen Tagen vorgelegten Quartalszahlen fielen robust aus, boten aber keine positiven Überraschungen. Einem höheren Gewinn und einer Anhebung der Dividende standen höhere geplante Investitionsausgaben und eine Reduzierung des Aktienrückkaufprogramms gegenüber. Vor allem die Reduzierung des Aktienrückkaufprogramms von 3,5 Mrd. US-Dollar auf 3,0 Mrd. US-Dollar im Quartal kam an der Börse nicht sonderlich gut an. 

Shell Aktie in der kostenlosen Börsennews Aktienanalyse

Die Luft ist nach der Zahlenveröffentlichung raus. Hinzu kommen die sinkenden Ölpreise. Für die Shell-Aktie (WKN: A3C99G | ISIN: GB00BP6MXD84 | Ticker-Symbol: R6C0) wird es nun prekär. 

Ein Vorstoß über die 36 GBP blieb der Aktie Anfang April verwehrt. Gewinnmitnahmen dominieren seitdem das Handelsgeschehen. Gelegentliche Erholungsversuche erlangten keine Relevanz. Der obere Chart verdeutlicht, dass die Aktie nunmehr Gefahr läuft, in eine größere Abwärtsbewegung zu stolpern. Vor diesem Hintergrund ist der Kursbereich von 31 GBP von großer Bedeutung. Dort liegt das letzte Verlaufstief. Sollte dieses unterschritten werden, würde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Weitere Abgaben würden in diesem Fall drohen. Potenzielle Bewegungsziele liegen bei 29,6 GBP und 28 GBP.
Um das Chartbild zu stabilisieren und eine mögliche Ausdehnung der Korrektur abzuwenden, bedarf es eines Vorstoßes über die 33 GBP.

Kurzum

Die Quartalszahlen konnten der Shell-Aktie keinen neuen Schwung geben. Vielmehr stützten sie das Korrekturszenario. Die Situation am Ölmarkt setzt Shell ebenfalls zu. Sollte die Korrektur der Ölpreise anhalten, könnte es für die Aktie ebenfalls weiter nach unten gehen. Aus charttechnischer Sicht gilt: Shell muss über die 33 GBP und darf nicht unter die 31 GBP.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“ für Shell. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 3900 Pence. Die Analysten von Jefferies sind sogar noch optimistischer. Ihr Votum lautet „buy“. Das Kursziel hoben sie von 4400 Pence auf 4500 Pence an.

Bn-Redaktion/mt
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