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Dax setzt wieder auf die Karte Erholung

Münchener Rück – Chance auf Trendwende ist da, aber ... 27.05.2026, 13:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax setzt wieder auf die Karte Erholung: Münchener Rück – Chance auf Trendwende ist da, aber ...
© Munich Re / Eingangsbereich Künstler: Olafur Eliasson, Berlin Titel: "Mooswand", 2002, Installation
Nach einem kurzen Durchatmen im gestrigen Dienstagshandel macht der deutsche Leitindex heute wieder Dampf auf der Oberseite. Robuste Vorgaben aus den USA, sinkende Ölpreise und die noch immer vorhandene Hoffnung auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran halten die Erholung im Dax am Laufen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Münchener Rück 470,85 EUR -0,58 % Baader Bank

Der Dax schiebt sich so nach und nach an sein Rekordhoch heran. Dieses hatte er im Januar dieses Jahres im Bereich von 25.508 Punkten ausgebildet. Der Index profitiert dabei von einer positiven Gemengelage. Die US-Indizes legten gestern weiter zu. Das Thema Künstliche Intelligenz ist hier ein maßgeblicher Kurstreiber. Positive Konjunkturdaten stützten das Handelsgeschehen darüber hinaus. So fiel das US-Verbrauchervertrauen im Mai – ermittelt durch Conference Board -  überraschend stark aus. 

Dass der Markt unverändert auf Verhandlungsfortschritte im Nahen und Mittleren Osten setzt, zeigt sich auch an der Entwicklung der Ölpreise. Diese geraten immer stärker unter Druck. Im Sog der Ölpreise kommen auch die Anleiherenditen zurück. So notieren die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen mittlerweile wieder unter 4,5 Prozent. Noch in der letzten Woche stand zu befürchten, dass die Renditen über die 4,7 Prozent in Richtung 5,0 Prozent durchmarschieren. 

Kurzum. Die Aktienindizes finden aktuell ein recht positives Umfeld vor. Das könnte zu weiteren Kursanstiegen führen. Der Dax hat sein Rekordhoch mittlerweile vor Augen. Ein Ausbruch über die 25.508 Punkte würde die Tür in Richtung 26.000 Punkte weit aufstoßen.  

Munich Re Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Unsere heutige Protagonistin – die Münchener Rück – kommt trotz eines robusten Gesamtmarkts nicht so recht in Schwung. Ein tragfähiger Korrekturboden deutet sich zwar an, aber in Sack und Tüten ist dieses Szenario noch nicht. Der obere 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dokumentiert die Lage eindrucksvoll. 

Münchener Rück - Chance auf Trendwende ist da, aber ...

Die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 | ISIN: DE0008430026 | Ticker-Symbol: MUV2) ringt um eine untere Trendwende. 

Seit Monaten dominiert ein ausgeprägtes Korrekturszenario das Handelsgeschehen. Bisherige Versuche, eine Trendwende zu initiieren, scheiterten. Mit dem Erreichen der wichtigen Unterstützungszone 475 Euro / 470 Euro bietet sich nun eine weitere Gelegenheit, das Ruder herumzureißen. Um das Szenario einer unteren Trendwende zu forcieren, muss die Aktie jedoch über den Widerstandsbereich 500 Euro / 510 Euro zurückkehren. Bis dahin gilt es, den Fokus auf die Unterseite zu richten. So würde ein deutlicher Rücksetzer unter die 470 Euro die Unterstützungszonen um 450 Euro und 410 Euro als potenzielle Bewegungsziele aktivieren.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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