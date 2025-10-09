Airbus setzt neue Prioritäten

Airbus setzt neue Prioritäten: Mehr Wartung, mehr Marge
Mit einem aktuellen Kurs von 204 EUR bleibt Airbus SE auf stabilem Aufwärtspfad. Nach einem beeindruckenden dritten Quartal, starken Lieferzahlen und ehrgeizigen Plänen für den Ausbau des Servicegeschäfts gilt der europäische Flugzeugbauer als einer der wichtigsten Wachstumstreiber der Luftfahrtindustrie. Während Konkurrent Boeing weiterhin mit Produktionsproblemen kämpft, richtet Airbus den Fokus zunehmend auf langfristige Erträge – vor allem durch Wartung, Ersatzteile und Flottenservices.
Auslieferungen auf Rekordkurs

Airbus hat bis Ende September über 500 Flugzeuge ausgeliefert – ein Anstieg von rund 12 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Laut Angaben peilt das Unternehmen bis Jahresende mindestens 800 Auslieferungen an, was einen neuen Nach-Pandemie-Rekord darstellen würde.
Vor allem die Nachfrage nach der A320neo-Familie bleibt hoch. Das Modell gilt inzwischen als das meistgelieferte Verkehrsflugzeug weltweit, was Airbus eine stabile Ertragsbasis verschafft.

In der Großraumflugzeugsparte zeigt sich ein ähnliches Bild: Die A350- und A330neo-Programme gewinnen mit steigender interkontinentaler Reisetätigkeit an Schwung. Besonders Airlines aus Asien und dem Mittleren Osten erhöhen ihre Bestellungen, nachdem Flotten während der Pandemie verkleinert wurden.

Servicegeschäft wächst zweistellig

Ein Schlüsselthema in der aktuellen Airbus-Strategie ist die Expansion im Servicebereich. Laut einem Bericht von Reuters erwartet das Unternehmen 2025 ein Service-Wachstum von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr.
Dazu gehören Wartungs- und Ersatzteilverträge, digitale Flottenmanagementsysteme sowie Schulungen für Piloten und Techniker. Airbus schätzt, dass das weltweite Servicegeschäft bis 2043 ein Volumen von über 5 Billionen USD erreichen wird – ein Segment, das deutlich stabiler ist als der volatilen Flugzeugverkauf.

CEO Guillaume Faury betonte auf einer Branchenkonferenz:

Wir wollen mehr sein als ein Hersteller – wir werden Partner über den gesamten Lebenszyklus eines Flugzeugs hinweg.

Aktuell stammen rund 25 % des Airbus-Umsatzes aus Dienstleistungen, bis 2030 soll dieser Anteil auf über 35 % steigen.

Herausforderungen bleiben

Trotz des positiven Umfelds steht Airbus unter Druck. Das Unternehmen muss im letzten Quartal rund 300 Jets ausliefern, um sein Jahresziel zu erreichen – ein ambitionierter Kraftakt angesichts globaler Lieferkettenprobleme und Triebwerksengpässe.
Vor allem Verzögerungen bei Zulieferern wie Pratt & Whitney beeinträchtigen die A320neo-Produktion. Dennoch bestätigen Analysten von UBS und Jefferies ihre Kaufempfehlungen – mit Kurszielen zwischen 225 und 235 EUR.

Ein Dämpfer kam aus Kanada: Die Provinz Québec schrieb jüngst 400 Mio. CAD ihrer Beteiligung an Airbus’ A220-Programm ab, was jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Bilanz des Konzerns hat. Das Modell gilt langfristig als Schlüsselprodukt im Kurzstreckenmarkt.

Internationale Dynamik

Neben den kommerziellen Erfolgen festigt Airbus seine Präsenz in neuen Märkten. Turkish Airlines erwägt, eine Boeing-737-Bestellung zugunsten der A321neo zu stornieren – ein weiteres Zeichen für das Vertrauen internationaler Airlines.
Auch Kooperationen wie die jüngste Verlängerung des Wartungsvertrags mit Velocity Composites (Wert: bis zu 54 Mio. EUR) stärken die globale Wertschöpfungskette.

Community-Stimmung

Im Börsennews-Forum herrscht verhaltener Optimismus.
Ein Nutzer schreibt: „Airbus liefert wie ein Uhrwerk, Boeing kann da nur zusehen.“
Ein anderer warnt: „Das Servicegeschäft ist spannend, aber Lieferketten bleiben ein Risiko.“
Mehrere Anleger loben die strategische Balance zwischen Wachstum und Stabilität.
Der Tenor: Airbus ist kein kurzfristiger Hype-Titel, sondern ein solides Langfristinvestment mit industrieller Substanz.

Bn-Redaktion/pl
Kommentare (0)
