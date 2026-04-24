KI-Schock bei Zuckerberg

8000 Jobs weg 24.04.2026, 13:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Roboter in Matrix
© Bild von Pete Linforth auf Pixabay
Meta steht vor einem tiefgreifenden Umbau, der Tausende Arbeitsplätze betrifft und die strategische Ausrichtung des Konzerns neu definiert. Der Tech-Riese reagiert damit auf steigende Kosten und massive Investitionen in Zukunftstechnologien. Besonders der Fokus auf künstliche Intelligenz verändert Strukturen und Prioritäten spürbar.
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Stellenabbau nimmt konkrete Formen an

Der Facebook-Mutterkonzern plant den Abbau von rund 8000 Arbeitsplätzen, was etwa zehn Prozent der Belegschaft entspricht. Die Maßnahmen sollen ab dem 20. Mai umgesetzt werden. Zusätzlich werden rund 6000 offene Stellen nicht neu besetzt. Für die aktuell rund 79.000 Beschäftigten bedeutet das mehrere Wochen Unsicherheit über ihre berufliche Zukunft.

Strategiewechsel unter Kostendruck

Die Einschnitte sind Teil eines umfassenden Programms zur Effizienzsteigerung. Personalchefin Janelle Gale erklärte, man wolle „das Unternehmen effizienter führen und die anderen Investitionen, die wir tätigen, ausgleichen“. Der Konzern sieht sich gezwungen, Ressourcen neu zu verteilen, nachdem Milliarden in Metaverse-Projekte geflossen sind, die bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Milliarden für KI verändern alles

Parallel investiert Meta massiv in künstliche Intelligenz. Für das laufende Jahr wurden Kapitalausgaben zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. CEO Mark Zuckerberg betonte bereits, dass 2026 ein Wendepunkt sein werde, an dem KI Arbeitsprozesse „dramatisch“ verändern dürfte. Projekte, die früher große Teams erforderten, könnten künftig von einzelnen hochqualifizierten Kräften umgesetzt werden.

KI-Agenten im Fokus der Zukunft

Ein zentraler Bestandteil der Strategie sind sogenannte KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben übernehmen sollen. Laut Technikchef Andrew Bosworth liegt die Vision darin, dass diese Systeme den Großteil der Arbeit erledigen. Die Rolle der Beschäftigten würde sich darauf beschränken, die Systeme zu steuern, zu kontrollieren und weiterzuentwickeln. Dafür sammelt Meta gezielt Daten aus der täglichen Computernutzung seiner Mitarbeiter.

Datennutzung im Fokus eines Reuters-Berichts

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Bericht von Reuters über den Einsatz interner Tracking-Software bei Meta. Demnach werden Mausbewegungen, Klicks und Tastatureingaben von Mitarbeitern erfasst, um Trainingsdaten für KI-Systeme zu gewinnen. Das Unternehmen betont, dass diese Daten nicht zur Leistungsbewertung verwendet werden und Schutzmaßnahmen für sensible Inhalte greifen sollen. Dennoch bleibt unklar, welche Daten konkret ausgenommen sind, was die Debatte über Datenschutz und den künftigen Einsatz solcher Technologien weiter anheizt.

Bn-Redaktion/tb
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