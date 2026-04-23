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Puma vor Zahlen

Rallye oder böse Überraschung? 23.04.2026, 16:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Puma Firmengebäude
© Symbolbild von Puma
Die Puma-Aktie ist zuletzt stark gestiegen, doch vor den anstehenden Quartalszahlen bleibt die Unsicherheit hoch, da ein deutlicher Gewinnrückgang erwartet wird. Analysten sind gespalten: Während einige weiteres Potenzial sehen, mahnen andere zur Vorsicht trotz möglicher Impulse durch Großevents und strategische Partnerschaften. Besonders der geplante Einstieg von Anta Sports und die Q1-Zahlen könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.
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PUMA 25,27 EUR -2,15 % Lang & Schwarz

Zwischen Optimismus und Vorsicht: Analysten mit gemischten Signalen

Die Puma-Aktie hat in den vergangenen vier Wochen knapp 20 Prozent zugelegt und signalisiert damit eine klare Erwartungshaltung des Marktes: eine operative Erholung. Gleichzeitig steht das Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 30. April — und die eigenen Prognosen zeichnen ein deutlich verhalteneres Bild mit einem spürbaren Gewinneinbruch.

Auch auf Analystenseite zeigt sich kein einheitliches Bild. Bernstein Research bestätigte am 20. April die Einstufung „Outperform“ und sieht das Kursziel bei 35 Euro. Analyst William Woods verweist dabei insbesondere auf die strukturellen Vorteile des Einmarkenkonzepts. Puma könne Markenführung und Preisgestaltung stringenter steuern als Händler mit mehreren Marken — ein Faktor, der in einem zunehmend technologiegetriebenen Einzelhandelsumfeld an Bedeutung gewinnt.

Zurückhaltender argumentiert die DZ Bank: Zwar wurde der faire Wert von 23 auf 25 Euro angehoben, die Einstufung bleibt jedoch bei „Halten“. Analyst Thomas Maul sieht in der Fußball-WM 2026 in Nordamerika einen potenziellen Nachfrageimpuls, betont jedoch zugleich, dass Puma diese Gelegenheit aktiv nutzen müsse, um die eigene Markenstärke nachhaltig zu verbessern.

Eigentümerstruktur im Wandel: Anta-Deal rückt in den Fokus

Parallel zur operativen Entwicklung rückt eine strategisch bedeutende Transaktion in den Vordergrund. Der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports plant den Erwerb eines Anteils von rund 29 Prozent an Puma. Das Paket soll für etwa 1,5 Milliarden Euro von der Investmentgesellschaft Groupe Artémis übernommen werden. Der Abschluss ist für Ende 2026 vorgesehen und steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen.

Mit dem Einstieg würde Anta Sports zum größten Einzelaktionär aufsteigen, ohne jedoch ein vollständiges Übernahmeangebot anzustreben. Geplant ist stattdessen eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat. Für Puma eröffnet sich damit vor allem im asiatisch-pazifischen Raum die Perspektive auf erweiterte Vertriebsstrukturen und Marktzugänge.

Quartalszahlen als Belastungstest für die Bewertung

Die anstehenden Q1-Zahlen dürften zum ersten Härtetest für die aktuelle Kursentwicklung werden. Analysten erwarten ein operatives Ergebnis in einer Spanne von 20 bis 35 Millionen Euro — deutlich unter den 70 Millionen Euro des Vorjahreszeitraums. Belastend wirken vor allem die laufende Bereinigung der Großhandelsstrukturen in Nordamerika sowie eine schwächere Nachfrage in China.


CEO Arne Freundt hat das laufende Jahr 2026 bereits als Übergangsphase eingeordnet. Nach einem operativen Verlust im Jahr 2025 liegt der Fokus nun auf Effizienzmaßnahmen und dem Abbau von Lagerbeständen. Diese Neuausrichtung spiegelt sich auch in der Dividendenpolitik wider: Auf der Hauptversammlung am 19. Mai soll über den Verzicht auf eine Ausschüttung für das vergangene Geschäftsjahr abgestimmt werden.

Ein zusätzlicher Faktor ist die Short-Quote von rund 5 Prozent, die auf eine weiterhin vorhandene Skepsis im Markt hinweist. Gleichzeitig eröffnet sie Spielraum für dynamische Kursbewegungen: Sollten die Quartalszahlen die gedämpften Erwartungen übertreffen, könnten Eindeckungskäufe zusätzlichen Auftrieb liefern. Aktuell notiert die Aktie bei 25,41 Euro und damit knapp 3 Prozent unter ihrem jüngsten Jahreshoch. Das langfristige Ziel des Managements bleibt dabei unverändert auf das Jahr 2027 ausgerichtet — mit dem Anspruch, nachhaltig stärker als die Branche zu wachsen.

Bn-Redaktion/aw
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