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Texas Instruments geht durch die Decke

Starke Zahlen und starker Ausblick treiben Aktie an 23.04.2026, 11:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Texas Instruments geht durch die Decke: Starke Zahlen und starker Ausblick treiben Aktie an
© 1995-2026 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved. / Lehi, Utah
Die Quartalsberichtssaison hat den Technologiesektor fest im Griff. So veröffentlichten gestern (22. April) unter anderem IBM und Texas Instruments. Während IBM im Anschluss vom Markt abgestraft wurde, startete Texas Instruments kräftig durch. Der Markt war mit Zahlen und Ausblick mehr als zufrieden. Und auch aus charttechnischer Sicht kommt die positive Reaktion auf die Zahlen wie gerufen.
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Texas Instruments 225,15 EUR +0,86 % Lang & Schwarz

Texas Instruments mit starken Q1-Daten

Schauen wir uns die Zahlen für das 1. Quartal 2026 einmal im Detail an. Texas Instruments veröffentlicht den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 4,825 Mrd. US-Dollar, nach 4,069 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Texas Instruments konnte den Umsatz somit um 19 Prozent steigern und beschleunigte das Wachstumstempo massiv. Zum Vergleich von Q4 / 2024 auf Q4 / 2025 betrug das Umsatzplus „nur“ 10 Prozent. Der Chiphersteller gab für das 1. Quartal 2026 einen Nettogewinn in Höhe von 1,545 Mrd. US-Dollar an, nach 1,179 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Entsprechend legte das EPS  (earnings per share) im 1. Quartal 2026 auf 1,68 US-Dollar zu, nach 1,28 US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der wichtige free cash flow wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,399 Mrd. US-Dollar angegeben.

Texas Instruments Aktienchart in der kostenlosen Börsennews Aktienanalyse

Starker Ausblick lässt den Markt jubeln

Texas Instruments bestätigte den starken Quartalsbericht mit einem starken Ausblick auf das 2. Quartal 2026. Der Technologiekonzern erwartet für das laufende Juni-Quartal einen Umsatz in einer Spanne von 5,00 Mrd. US-Dollar bis 5,40 Mrd. US-Dollar und ein EPS-Ergebnis in einer Spanne von 1,77 US-Dollar bis 2,05 US-Dollar.

Charttechnik – Nächstes Ziel 300 US-Dollar?

Die Aktie von Texas Instruments (WKN: 852654 | ISIN: US8825081040 | Ticker-Symbol: TII) verzeichnete bereits in den letzten Wochen einen starken Kursanstieg. Trotz der Vorschusslorbeeren legte die Aktie nach der Veröffentlichung noch einmal kräftig zu und löste sich damit eindrucksvoll von dem zentralen Widerstandsbereich 220 US-Dollar / 230 US-Dollar. Der Weg in Richtung 300 US-Dollar scheint damit geebnet zu sein. Nun muss es Texas Instruments gelingen, das Momentum hochzuhalten. Ob des exponierten Kursniveaus muss jederzeit mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Solange diese auf 220 US-Dollar / 230 US-Dollar begrenzt bleiben, ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
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