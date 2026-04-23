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Daimler Truck

24 Prozent über Ziel – droht Rückschlag? 23.04.2026, 16:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Trucks
© Symbolbild erstellt von DALL-E
Die Aktie von Daimler Truck ist deutlich gestiegen, doch Bernstein hält sie trotz höherem Kursziel für überbewertet. Besonders schwache Absatzzahlen in Nordamerika und fehlende operative Signale eines Aufschwungs untermauern die Skepsis. Gleichzeitig setzt das Unternehmen auf Transformation, Elektromobilität und Cashflow-Stärkung, während der Markt bereits optimistischer ist als die Analysten.
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Daimler Truck Holding 43,92 EUR +0,21 % TTMzero RT

Bernstein bleibt trotz höherem Kursziel skeptisch

Die Aktie von Daimler Truck hat seit Jahresbeginn rund 15 Prozent zugelegt und signalisiert damit klaren Marktoptimismus. Umso auffälliger ist die Gegenposition von Bernstein Research: Analyst Harry Martin erhöhte am 22. April zwar sein Kursziel auf 35 Euro, hält jedoch konsequent an der Einstufung „Underperform“ fest. Der zentrale Kritikpunkt liegt in der Bewertung: Aus Sicht von Martin preist der aktuelle Kurs bereits einen konjunkturellen Aufschwung in den USA ein, der sich bislang weder in den operativen Kennzahlen noch in den Ausblicken widerspiegelt.


Mit einem aktuellen Kurs von 43,43 Euro notiert die Aktie rund 24 Prozent über dem neuen Kursziel — eine Differenz, die die Diskrepanz zwischen Markterwartung und Analystensicht deutlich macht. Positive Überraschungen oder eine Anhebung der Jahresprognose erscheinen laut Bernstein derzeit wenig wahrscheinlich.

Absatzentwicklung mit klaren regionalen Gegensätzen

Ein Blick auf die Absatzzahlen für das erste Quartal 2026 liefert zusätzliche Argumente für die vorsichtige Einschätzung. Daimler Truck setzte insgesamt 68.849 Fahrzeuge ab, nach 75.758 Einheiten im Vorjahreszeitraum. Besonders ins Gewicht fällt der Rückgang in Nordamerika, dem wichtigsten Einzelmarkt: Hier brach der Absatz um 25 Prozent auf 29.432 Einheiten ein. Auch Daimler Buses verzeichnete ein ähnlich starkes Minus.

Gleichzeitig zeigt sich ein differenzierteres Bild in anderen Segmenten. Mercedes-Benz Trucks konnte den Absatz um 13 Prozent auf knapp 34.500 Einheiten steigern. Auch im Bereich der Elektromobilität sind Wachstumsimpulse sichtbar: Der Absatz batterieelektrischer Lkw und Busse legte um 26 Prozent auf 742 Einheiten zu. Absolut bleibt das Niveau zwar noch niedrig, doch der Trend weist klar in Richtung Transformation.

Umbau, Cashflow-Fokus und strategische Weichenstellungen

Parallel zur operativen Entwicklung treibt Daimler Truck seinen strukturellen Umbau voran. Zum 1. April wurde die Integration von Mitsubishi Fuso in das neue Gemeinschaftsunternehmen ARCHION abgeschlossen. Aus dieser Transaktion erwartet der Konzern Mittelzuflüsse zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro, die gezielt zur Stärkung des freien Cashflows im Industriegeschäft eingesetzt werden sollen.

Auch im Bussegment werden gezielt Investitionen vorgenommen: Der Ausbau des europäischen Servicenetzes konzentriert sich insbesondere auf Wartungsinfrastruktur für die wachsende Elektrobus-Flotte. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Bedeutung alternativer Antriebe im öffentlichen Verkehr.

Ein zentraler Termin steht am 6. Mai 2026 an. Dann wird CEO Karin Rådström die vollständigen Zahlen für das erste Quartal präsentieren und gleichzeitig durch die Hauptversammlung führen. Im Fokus steht die Frage, ob die angestrebte bereinigte Umsatzrendite von 6 bis 8 Prozent im Industriegeschäft trotz der rückläufigen Volumina in Nordamerika erreichbar bleibt. Zudem soll eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen werden — unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Bn-Redaktion/aw
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