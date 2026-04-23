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Dem Dax droht die nächste Abwärtswelle

Bayer – Für die Aktie wird’s nun brenzlig 23.04.2026, 14:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dem Dax droht die nächste Abwärtswelle: Bayer – Für die Aktie wird’s nun brenzlig
© Faizal Sugi auf Pixabay
Der Dax kommt nicht in Schwung. Der deutsche Leitindex verpasste es in den letzten Tagen, sich entscheidend von den 24.000 Punkten abzusetzen. Aktuell ringt er um Stabilität. Kurzfristig muss es darum gehen, einen Rücksetzer unter die 24.000 Punkte zu vermeiden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.130,42 PKT -0,33 % Ariva Indikation
Bayer 40,24 EUR -0,06 % Quotrix Düsseldorf
IBM 198,86 EUR -1,51 % Baader Bank
Texas Instruments 224,38 EUR +0,52 % Lang & Schwarz

Die von zahlreichen Unsicherheiten geprägte Lage im Nahen und Mittleren Osten wirkt sich belastend auf die Aktienindizes aus. Die Ölpreise haben wieder Oberwasser. So hat Brent Öl die markante Marke von 100 US-Dollar überschritten. Das schürt die Inflationssorgen. Die Anleiherenditen steigen. So haben unter anderem die Renditen der wichtigen 10-jährgen US-Staatsanleihen wieder die Marke von 4,3 Prozent überschritten. 

Ein weiterer belastender Aspekt ist der ambivalente Verlauf der Quartalsberichtssaison. Jüngstes Beispiel: Gestern veröffentlichten IBM und Texas Instruments die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Während IBM enttäuschte, konnte Texas Instruments punkten. 

Kurzum. Der Dax steuert auf ein spannendes Wochenfinale zu. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn es dem Index gelingen würde, die Woche oberhalb von 24.000 Punkten abzuschließen. Ein Wochenschluss darunter wäre ein starkes Warnsignal.

Die Bayer-Aktie befindet sich in einer schwierigen charttechnischen Konstellation. Sie scheint vor einer größeren Bewegung zu stehen. Die Richtung ist jedoch noch offen.

Bayer - Für die Aktie wird’s nun brenzlig

Zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung zur Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) am 13. April konnte man den Kursverlauf der Aktie noch als ansteigende Dreiecksformation interpretieren. 

Bayer Aktienchart

In der Folgezeit versuchte Bayer einige Male, die Formation regelkonform über die obere Begrenzung (in diesem Fall ist es der Horizontalwiderstand von 40 Euro) aufzulösen. Die Versuche scheiterten und die ansteigende Dreiecksformation hat sich zu einer ansteigenden Keilformation gewandelt. Keilformationen sind mit Vorsicht zu genießen; zumindest aus bullischer Sicht. Das Risiko abwärtsgerichteter Ausbrüche ist gestiegen. Jederzeit kann es für Bayer in Richtung 35 Euro gehen. Nur ein beherzter Vorstoß über die 41,5 Euro könnte die Lage aufhellen. In diesem Fall würde gar eine Ausdehnung der Bewegung auf 49,5 Euro winken.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bleiben optimistisch. Sie bestätigten ihr Votum „overweight“ für Bayer und das Kursziel von 50 Euro. Die Analysten von Goldman Sachs hoben zuletzt ihr Kursziel für die Aktie von 54 Euro auf 55 Euro an. Das Votum lautet unverändert „buy“. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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