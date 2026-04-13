Dax gerät zu Wochenbeginn ins Schwimmen

Bayer - Aktie in hochexplosiver Konstellation 13.04.2026, 14:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax gerät zu Wochenbeginn ins Schwimmen: Bayer - Aktie in hochexplosiver Konstellation
© Bayer AG
Der Dax geht zu Wochenbeginn in die Knie. Der deutsche Leitindex preist die Entwicklungen vom Wochenende ein. Die gescheiterten Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran haben die Ölpreise nach oben schießen lassen. Dass Trump nun die Straße von Hormus blockieren will, lässt auch keinen Optimismus aufkommen. Die Lage bleibt äußerst fragil. Mit weiteren Verwerfungen muss gerechnet werden.
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Bayer 40,49 EUR +0,73 % TTMzero RT

Dem Dax steht einmal mehr eine mit zahlreichen Herausforderungen gespickte Handelswoche ins Haus. Die Geopolitik bleibt das dominierende Thema. Doch eine Vielzahl von Konjunkturdaten sowie die ersten relevanten Quartalszahlen erhöhen die Relevanz der nächsten Tage. 

Aus charttechnischer Sicht muss es für den Dax um Schadensbegrenzung gehen. Der Wochenschluss unterhalb von 24.000 Punkten war bereits ein starkes Warnsignal. Die Kursschwäche im Montagshandel trübt die Lage weiter ein. Ein Test der 23.000 Punkte scheint unausweichlich. Einen Rücksetzer gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. Sollte dieses Szenario eintreten, wäre Obacht geboten. Gleichzeitig gilt: Um das Chartbild zu stabilisieren, muss der Index über die 24.000 Punkte zurückkehren. 

Die Bayer-Aktie weist aktuell eine hochexplosive Konstellation auf. Hier könnte es bald knallen – um es einmal salopp zu umschreiben. 

Bayer - Aktie in hochexplosiver Konstellation

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN) könnte vor einer stärkeren Kursbewegung stehen. Noch ist die Richtung des Ausbruchs offen, doch die ausgebildete Chartformation schürt die Hoffnung auf einen aufwärtsgerichteten Ausbruch. 

Bayer Aktienchart

In den letzten Wochen bildete sich im Chart eine ansteigende Dreiecksformation (orange dargestellt) aus. Zuletzt gab es bereits den einen oder anderen Versuch, das Dreieck über die Oberseite und damit regelkonform aufzulösen. Diese Versuche scheiterten jedoch, sodass das Risiko eines abwärtsgerichteten Ausbruchs steigt.

Zusammengefasst

Die Bayer-Aktie muss nachhaltig über die 40 Euro ausbrechen, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 46,8 Euro und 50 Euro zu eröffnen. Etwaige Rücksetzer sollten auf 35 Euro begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Bayer-Aktie. Das Kursziel sehen sie bei 52 Euro. Die Analysten der DZ Bank stuften die Aktie zuletzt von „verkaufen“ auf „halten“ hoch. Den fairen Wert erhöhten sie von 42 Euro auf 44 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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