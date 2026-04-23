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IBM nach Zahlen massiv unter Druck

Wie schlimm kann es jetzt werden? 23.04.2026, 09:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

IBM nach Zahlen massiv unter Druck: Wie schlimm kann es jetzt werden?
© Carson Masterson auf Unsplash
IBM präsentierte am gestrigen Mittwoch (22. April, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Nach dem Kursfeuerwerk, das die Q4-Daten im Januar ausgelöst hatten, hoffte man auch dieses Mal auf einen ähnlichen Effekt. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel jedoch ganz anders aus – die IBM-Aktie geriet massiv unter Druck.
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IBM veröffentlichte robuste Q1-Daten – nicht mehr und nicht weniger

IBM vermeldete den Umsatz für das 1. Quartal 2026 mit 15,917 Mrd. US-Dollar, nach 14,541 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. IBM konnte das rasante Wachstumstempo des Vorquartals jedoch nicht halten. Nach einem Plus von Q4 / 2024 auf Q4/ 2025 in Höhe von 12 Prozent liegt das aktuelle Umsatzwachstum nun bei moderaten 9 Prozent. Einmal mehr wurde das Wachstum von den Geschäftsbereichen Software und Infrastruktur angekurbelt. 

IBM veröffentlichte für den aktuellen Berichtszeitraum einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 1,216 Mrd. US-Dollar, nach einem Gewinn in Höhe von 1,055 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das EPS belief sich im aktuellen Berichtszeitraum entsprechend auf 1,28 US-Dollar, nach einem EPS in Höhe von 1,12 US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (non-GAAP) wurde mit 1,821 Mrd. US-Dollar (EPS bei 1,91 US-Dollar) veröffentlicht. 

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA wurde mit 4,0 Mrd. US-Dollar ausgewiesen, nach 3,4 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025. Der wichtige free cash flow  erhöhte sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 2,220 Mrd. US-Dollar, nach 1,962 Mrd. US-Dollar im 1. Quartal 2025.

IBM bestätigte im Rahmen der Veröffentlichung noch einmal die Jahresziele 2026.

IBM Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

IBM-Aktie schmiert nachbörslich ab

Für die IBM-Aktie (WKN: WKN: 851399 | ISIN: US4592001014 | Ticker-Symbol: IBM) ging es danach eine Kursetage tiefer. Wie immer sollte man die erste Reaktion nicht überbewerten, doch außer Acht lassen sollte man sie auch nicht. Der Markt dürfte unter anderem mit dem nachlassenden Umsatzwachstum hadern. Und womöglich hatte sich der eine oder andere Marktakteur auch eine Anhebung der Jahresprognose 2026 erhofft.

Aus charttechnischer Sicht kommt dieser Rücksetzer zur Unzeit, war die IBM-Aktie doch gerade dabei, den markanten Widerstandsbereich um 260 US-Dollar aufzubrechen. Ein Ausbruch über die 260 US-Dollar hätte die Bodenbildung entscheidend vorangebracht und die untere Trendwende forciert. Nun sieht es nach einem erneuten Test der zentralen Unterstützung bei 220 US-Dollar aus. 

Bn-Redaktion/mt
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