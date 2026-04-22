MicroStrategy schlägt BlackRock

Neuer STRC-Hebel treibt Aktie fast 10 % ins Plus 22.04.2026, 17:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild BItcoin
© Foto von Kanchanara auf Unsplash
Der Software-Konzern MicroStrategy untermauert am Mittwoch seine Vormachtstellung im Kryptosektor. Während der Gesamtmarkt mit makroökonomischen Unsicherheiten kämpft, springt die Aktie des Unternehmens um knapp 10 % nach oben. Der Grund ist eine beispiellose Kaufwelle: Durch ein neues Finanzinstrument (STRC-Vorzugsaktien) hat das Unternehmen im laufenden Jahr bereits zehnmal mehr Bitcoin akkumuliert als alle US-Spot-ETFs zusammen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Microstrategy (Doing business Strategy) (A) 153,03 EUR +7,61 % L&S Exchange

STRC: Der neue „Bitcoin-Turbo“ ohne Verwässerung
Der Erfolg der aktuellen Strategie basiert auf den sogenannten STRC-Vorzugsaktien (Variable Rate Perpetual Preferred Stock). Das Prinzip ist so simpel wie effektiv: Sobald diese Aktien nahe ihrem Nennwert von 100 USD gehandelt werden, gibt das Unternehmen neue Anteile aus und leitet die Erlöse direkt in Bitcoin-Käufe weiter. Im Gegensatz zu klassischen Kapitalerhöhungen wird so eine Verwässerung der Stammaktien vermieden. Allein in der Woche bis zum 19. April kaufte MicroStrategy weitere 34.164 BTC für rund 2,54 Milliarden USD. Damit hält das Unternehmen nun insgesamt 815.061 Bitcoin und überholt damit sogar den gigantischen iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock.

Analysten heben den Daumen: Kursziel steigt auf 212 USD
Nicht nur Krypto-Enthusiasten, auch die Wall-Street-Analysten zeigen sich beeindruckt. Die Experten von Cantor Fitzgerald haben ihr Kursziel für die Aktie am Dienstag von 192 auf 212 USD angehoben und das Rating „Overweight“ bestätigt. Trotz der Sorgen vor einer allgemeinen Konsumflaute sehen die Analysten MicroStrategy in einer Sonderrolle. Die stabilen Konsumausgaben und die Rolle des Unternehmens als renditefokussierter Bitcoin-Akkumulator bilden demnach einen eigenen Kapitalmarkt-Kanal, der die Nachfrage passiver Fonds bei weitem übertrifft.

Fazit: Kurs auf die 1-Million-Marke
MicroStrategy hat sich längst von einem reinen Softwarehaus zu einer „Bitcoin-Zentralbank“ für institutionelle Anleger gewandelt. Setzt das Unternehmen die Ausgabe der STRC-Vorzugsaktien im aktuellen Tempo fort, könnte es laut Prognosen bereits bis Ende 2026 mehr als eine Million BTC in der Bilanz halten. Für Anleger bleibt die Aktie jedoch ein hochvolatiles Investment, das fast eins zu eins an der Entwicklung der Kryptowährung hängt. Solange der Bitcoin-Kurs jedoch seinen Aufwärtstrend hält, scheint der Weg für MicroStrategy in Richtung der neuen Kursziele frei zu sein.

Bn-Redaktion/js
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