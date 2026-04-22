Verlängerung der Waffenruhe lässt Dax aufatmen

DHL Group – Das könnte bald richtig knallen, aber 22.04.2026, 15:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Verlängerung der Waffenruhe lässt Dax aufatmen: DHL Group – Das könnte bald richtig knallen, aber
© 2026 DHL Group / DHL-Flugzeug (Boeing 777) bei Nacht
Die durch US-Präsident Trump ausgerufene Verlängerung der Waffenruhe ließ die Aktienmärkte durchatmen. Einmal mehr überraschte der US-Präsident. Überzog er den Iran noch unmittelbar vor dem Ende der Waffenruhe mit handfesten Drohungen, gab er sich bei Verkündung der Waffenruhe vergleichsweise zahm.
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DHL Group 48,69 EUR +0,21 % Quotrix Düsseldorf
DAX 24.141,73 PKT +0,29 % Ariva Indikation

Das ganze Vorgehen bietet einen großen Interpretationsspielraum. Läuft der Militärschlag gegen den Iran doch nicht nach Plan? Wie dem auch sei. Die Aktienmärkte „feierten“ die Verlängerung. Am Ölmarkt hatte man sich auf eine Eskalation eingerichtet. Entsprechend kommen die Ölpreise aktuell zurück, da nun der Risikoaufschlag zu schmelzen beginnt. Wie lange sich dieses Bild bei der dynamischen Großwetterlage bietet, bleibt allerdings abzuwarten. 

Der Dax greift die Vorlage jedoch zunächst auf und legt zu. Für den deutschen Leitindex kommen die Kursgewinne genau zur richtigen Zeit, drohte doch auf der Unterseite Ungemach. Ein Rücksetzer unter die Marke von 24.000 Punkten hätte den Dax weiter in Bedrängnis gebracht. 

Kurzum. Der Dax kann erst einmal durchatmen. Wie lange diese Ruhepause anhalten wird, bleibt wie immer abzuwarten. Kurzfristig muss es für den Dax darum gehen, sich weiter von den 24.000 Punkten abzusetzen und wieder Aufwärtsmomentum aufzubauen. Ein Rücksetzer unter die 24.000 Punkte würde hingegen die Karten auf der Unterseite neu mischen und den Dax in Bedrängnis bringen.

Etwas mehr Momentum könnte auch die Aktie der DHL Group in diesen Tagen gebrauchen. Das zuletzt thematisierte Ausbruchsszenario droht zu verblassen. 

DHL Group - Das könnte bald richtig knallen, aber

Der Chart der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) verspricht große Spannung. Nach dem Ausbruch der Aktie über die Zone 47,5 Euro / 48,5 Euro ist eine V-Formation (grün) aktueller denn je. 

DHL Group Aktienchart

Die Aufgabenstellung ist klar definiert: Die Aktie muss das markante Februar-Hoch, das im Kursbereich von 51,7 Euro ausgebildet wurde, überspringen, um die V-Formation zu vollenden und die Tür in Richtung 55 Euro zu öffnen. Doch so richtig will die Aktie gegenwärtig nicht in Schwung kommen. Die DHL Group notiert zwar noch immer oberhalb von 48,5 Euro, doch bislang blieb ein Vorstoß in Richtung 51,7 Euro aus. In diesem Punkt muss die Aktie nachsetzen. Um das Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer auf 47,5 Euro begrenzt bleiben.

Kurzum: Die Aktie hält noch alle Trümpfe in der Hand, das Ausbruchsszenario auszulösen. Doch die Zeit drängt ein wenig. Unter die 47,5 Euro darf es nicht gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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