Beiersdorf weiter unter Druck

Aktie droht Kursdebakel 22.04.2026, 12:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Beiersdorf weiter unter Druck: Aktie droht Kursdebakel
© Beiersdorf AG / Beiersdorf Haupteingang Hamburg
Die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf steht seit Monaten unter Druck. Die Anfang März veröffentlichten Finanzergebnisse für 2025 und der vorsichtige Ausblick des Konzerns auf das Jahr 2026 initiierten einen heftigen Abverkauf. Dass die Zahlen damals vor dem Hintergrund des Beginns des Iran-Kriegs veröffentlicht wurden, verstärkte die Reaktion des Marktes auf die Zahlen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Beiersdorf 75,56 EUR +1,19 % Lang & Schwarz

Ein robuster Start in das Jahr 2026 würde die Lage beruhigen und die Aktie wieder stabilisieren – so die Hoffnung. Insofern wurde die gestern (21. April) veröffentlichte Quartalsmitteilung von Beiersdorf mit Spannung und einer gewissen Anspannung erwartet. 

Das Unternehmen informierte in der Quartalsmitteilung über die Umsatzentwicklung im 1. Quartal 2026. Wie erwartet verlief der Start ins Jahr ruppig und herausfordernd. Beiersdorf vermeldete für das 1. Quartal 2026 einen Umsatz in Höhe von 2,484 Mrd. Euro, nach 2,691 Mrd. Euro im 1. Quartal 2025. Das Minus in Höhe von -7,7 Prozent (nominal) und -4,6 Prozent (organisch) war nicht unbedingt dazu angetan, unter den Marktakteuren Euphorie zu schüren. Entsprechend reagierte die Aktie. 

Beiersdorf hält trotz des schwachen Starts in das Jahr jedoch an den Zielen für 2026 fest und erwartet eine organisch stabile bis leicht wachsende Umsatzentwicklung. Die EBIT-Marge vor Sondereinflüssen wird dabei leicht unter dem Niveau des Jahres 2025 liegend erwartet.

Beiersdorf Aktienchart

Aktie in Bedrängnis – Weiteres Kursdebakel droht

Wir haben einen Langfristchart auf Monatsbasis bemüht, um die aktuelle Konstellation adäquat darzustellen. Die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker-Symbol: BEI) ringt um Stabilität. Nach dem markanten Hoch aus dem Sommer 2024, das damals nahe der 150er Marke ausgebildet wurde, ging nicht mehr viel. Der Aktienkurs geriet massiv unter Druck. In den letzten Wochen gingen mit den 100 Euro und 90 Euro zwei wichtige Unterstützungen verloren. Aktuell rückt der nächste markante Unterstützungsbereich bei 75 Euro in den Fokus. Sollte auch diese eminent wichtige Zone unterschritten werden, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 55 Euro / 50 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 90 Euro. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Quartalsmitteilung rief Analysten auf den Plan. So bestätigten die Analysten der Schweizer UBS ihr Votum „neutral“ und das Kursziel von 80 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bestätigten hingegen ihr Votum „overweight“ und das Kursziel von 86 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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