2 Billionen Dollar Wette

Musk zündet 60-Mrd.-KI-Bombe 22.04.2026, 14:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Elon Musk freut sich über KI
© TB/Börsennews; KI-generiert
SpaceX treibt seine Expansion im Bereich Künstliche Intelligenz weiter voran. Eine neue Vereinbarung mit dem Start-up Cursor könnte die Kräfteverhältnisse im Markt für Coding-Tools deutlich verschieben. Gleichzeitig steht ein milliardenschwerer Börsengang im Raum.
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Kaufoption über 60 Milliarden Dollar


SpaceX hat sich das Recht gesichert, das KI-Start-up Cursor später in diesem Jahr für 60 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Kommt es nicht zur Übernahme, ist eine Zahlung von 10 Milliarden US-Dollar für die Zusammenarbeit vorgesehen. Diese Struktur erlaubt es dem Unternehmen, flexibel zu bleiben, während strategische Optionen geprüft werden. Der Schritt ist Teil einer umfassenden Offensive, um im Wettbewerb mit Anbietern wie OpenAI und Anthropic aufzuholen.


IPO im Fokus der Strategie


Ein sofortiger Kauf ist aktuell nicht geplant, da SpaceX einen Börsengang vorbereitet. Dieser zielt auf eine Bewertung von 2 Billionen US-Dollar ab. Eine Transaktion in dieser Größenordnung würde neue Finanzangaben erfordern und könnte den Zeitplan verzögern. Die Vereinbarung mit Cursor schafft daher einen Zwischenschritt, ohne die Kapitalmarktpläne zu gefährden.


KI-Offensive nach xAI-Fusion


Erst kürzlich wurde SpaceX mit Elon Musks KI-Unternehmen xAI zusammengeführt. Das kombinierte Unternehmen wurde dabei mit 1,25 Billionen US-Dollar bewertet. Ziel ist es, leistungsfähige generative KI-Modelle für Unternehmen und Entwickler zu etablieren. Musk hatte zuvor eingeräumt, dass xAI bei Coding-Tools hinter der Konkurrenz zurückliegt und kündigte einen grundlegenden Neuaufbau an.


Cursor als Schlüsselspieler im Coding-Boom


Cursor gilt als eines der am schnellsten wachsenden KI-Start-ups. Der 2023 gestartete Assistent hilft Programmierern, Code effizienter zu schreiben und zu debuggen. Das Unternehmen erreichte in kurzer Zeit rund 100 Millionen US-Dollar jährlich wiederkehrenden Umsatz. Investoren wie Nvidia, Alphabet, OpenAI Venture Fund, Andreessen Horowitz und Accel unterstreichen die strategische Bedeutung im KI-Ökosystem.


Rechenpower trifft Software-Expertise


Ein zentraler Engpass bei Cursor war bislang die benötigte Rechenleistung. Genau hier setzt die Kooperation an. SpaceX bringt umfangreiche Infrastruktur und Rechenzentren ein, während Cursor seine Softwarekompetenz liefert. Gemeinsam soll „die weltweit beste KI für Programmier- und Wissensarbeit“ entstehen. Für Anleger rückt damit ein weiterer Milliardenmarkt in den Fokus, in dem neben SpaceX auch Unternehmen wie Microsoft, Nvidia und Alphabet eine zentrale Rolle spielen.

Bn-Redaktion/tb
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