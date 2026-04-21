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Explodiert der Markt durch KI-Hype? 21.04.2026, 13:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Symbolbild von Mariia Shalabaieva auf Unsplash
Der KI-Boom sorgt bei Nvidia und der gesamten Halbleiterindustrie für starkes Wachstum, unterstützt durch neue Speichertechnologien und enge Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig warnen Kritiker vor möglichen Risiken durch eine „künstlich gestützte“ Nachfrage und zunehmenden Wettbewerb durch alternative Chiplösungen. Trotz beeindruckender Kennzahlen bleibt die Frage, ob das hohe Bewertungsniveau langfristig durch echte Marktnachfrage gerechtfertigt ist.
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NVIDIA 172,39 EUR +0,62 % Lang & Schwarz

KI-Boom treibt Lieferketten und Märkte nach oben

Die Dynamik rund um künstliche Intelligenz verleiht Nvidia weiterhin kräftigen Rückenwind. Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung ist der Ausbau der Speicherinfrastruktur: SK Hynix hat mit der Produktion fortschrittlicher Speichermodule für Nvidias nächste Chipgeneration begonnen. Diese Nachricht wirkte weit über den Halbleitersektor hinaus und trug dazu bei, dass der südkoreanische Leitindex KOSPI ein Allzeithoch von 6.361 Punkten erreichte. Die enge Verzahnung zwischen Chipdesignern, Speicherherstellern und Cloud-Anbietern zeigt, wie breit die Wertschöpfungskette inzwischen aufgestellt ist – und wie stark einzelne Impulse den Gesamtmarkt bewegen können.

Kritische Stimme: „Künstlich gestützte Nachfrage?“

Trotz der Euphorie mehren sich vereinzelt skeptische Einschätzungen. Jay Goldberg von Seaport Global nimmt eine klare Gegenposition ein und empfiehlt die Nvidia-Aktie zum Verkauf. Sein Kursziel von 140 Dollar impliziert ein Rückschlagpotenzial von rund 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Im Zentrum seiner Argumentation steht eine aus seiner Sicht „zirkuläre Investitionsstruktur“: Nvidia schließt milliardenschwere Verträge mit großen Cloud-Anbietern ab und investiert gleichzeitig in eben jene Kunden – darunter OpenAI, Anthropic und CoreWeave.


Kritiker sehen darin eine Form von Nachfrage, die weniger organisch entsteht, sondern durch finanzielle Verflechtungen gestützt wird. Die Frage lautet, ob das ausgewiesene Wachstum die tatsächliche Endnachfrage widerspiegelt oder teilweise durch diese engen Partnerschaften verstärkt wird. Parallel dazu gewinnt der Wettbewerb an Kontur. Maßgeschneiderte Chips wie Googles Tensor Processing Units sowie Lösungen auf Broadcom-Basis holen in spezifischen Anwendungen auf. Zwar gelten sie softwareseitig noch als weniger ausgereift, doch bei der Kosteneffizienz werden sie zunehmend konkurrenzfähig.

Beeindruckende Kennzahlen treffen auf strukturelle Risiken

Fundamental bleibt das Bild stark: Der bereinigte Gewinn von Nvidia ist zuletzt um 82 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Analysten prognostizieren zudem ein langfristiges jährliches Gewinnwachstum von über 50 Prozent. Auch auf der Nachfrageseite zeigt sich eine breite Diversifikation. Das Healthtech-Unternehmen Proximie setzt beim Aufbau intelligenter Operationssäle auf Nvidia-Technologie, während Grafana Labs den Konzern als wichtigen Partner im Observability-Bereich führt.

Darüber hinaus positioniert sich Nvidia im Zukunftsfeld Quantencomputing mit neuen Open-Source-Tools als Infrastrukturpartner. Diese Aktivitäten strahlen in angrenzende Marktsegmente aus und sorgten zuletzt bei Aktien wie D-Wave und IonQ für zweistellige Kursgewinne. Das entstehende Ökosystem wirkt zunehmend verzahnt und expansiv.

Goldbergs Gegenthese stellt genau diese Vernetzung infrage. Die Vielzahl an Partnerschaften und Beteiligungen könnte ein Klumpenrisiko darstellen, das im aktuellen Bewertungsniveau nicht vollständig reflektiert ist. Die Spannung zwischen starkem operativem Wachstum und strukturellen Bedenken dürfte damit ein zentrales Thema für Marktbeobachter bleiben.

Bn-Redaktion/aw
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