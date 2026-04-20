Plug Power unter Strom

Rekord-Deal und KI-Fantasie befeuern Kurssprung um 9 % 20.04.2026, 19:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Plug Power
© Bild von Plug Power
Nach einem jahrelangen Abwärtstrend setzt der Wasserstoff-Pionier Plug Power am Montag ein dickes Ausrufezeichen an der Börse. Die Aktie schießt um über 9 % nach oben und notiert bei rund 2,58 Euro. Getrieben wird die Euphorie durch den größten Elektrolyseur-Auftrag der Firmengeschichte und eine strategische Neuausrichtung, die das Unternehmen direkt in das Herz des aktuellen Technologie-Booms katapultiert: die Energieversorgung von KI-Rechenzentren.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Plug Power 2,627 EUR +11,29 % Lang & Schwarz

Der „Quantum Leap“: Mit Wasserstoff gegen den KI-Stromhunger
Unter der neuen Führung von CEO Jose Luis Crespo vollzieht Plug Power eine radikale Kehrtwende hin zur Profitabilität. Das „Project Quantum Leap“ soll Einsparungen von 200 Millionen US-Dollar realisieren, um bis zum Jahresende ein positives EBITDA zu erreichen. Besonders spannend für Investoren: Plug Power positioniert seine Brennstoffzellen als unabhängige Grundlastversorgung für Rechenzentren. Da der Strombedarf durch Künstliche Intelligenz bis 2030 massiv ansteigen wird, bietet Wasserstoff eine Lösung, um sich von instabilen Stromnetzen abzukoppeln. Erste Erfolge der neuen Disziplin zeigen sich bereits in der Bilanz, wo die Bruttomarge Ende 2025 erstmals seit Jahren wieder in den positiven Bereich drehte.

Rekord-Auftrag in Kanada sorgt für Rückenwind
Flankiert wird die neue Strategie von operativen Meilensteinen im Großgeschäft. Mit dem „Courant“-Projekt in Québec (Kanada) hat sich Plug Power den bisher größten Auftrag der Unternehmensgeschichte gesichert. Geliefert wird ein gewaltiges 275-Megawatt-Elektrolyseur-System, das künftig grünen Wasserstoff für die Industrie produziert. Dieser Deal untermauert die Technologieführerschaft und zeigt, dass Plug Power trotz der harten Sparmaßnahmen in der Lage ist, globale Großprojekte zu gewinnen. Charttechnisch hat sich das Bild deutlich aufgehellt: Die Aktie notiert nun rund 20 % über ihrer 200-Tage-Linie, was technisches Interesse weckt.

Profitabilität bleibt die entscheidende Hürde
Trotz der aktuellen Begeisterung bleibt Plug Power ein Investment für Mutige. Die Kursziele der Analysten klaffen mit einer Spanne von 1 bis 7 US-Dollar extrem weit auseinander. Während die operative Belebung und der KI-Fokus beeindrucken, muss das Management nun beweisen, dass die positiven Margen nachhaltig sind. Gelingt der Durchbruch zur Profitabilität ohne weitere Kapitalerhöhungen, könnte der heutige Kurssprung erst der Anfang einer größeren Erholung sein. Werden die Ziele jedoch verfehlt, droht erneut die Gefahr einer Verwässerung für die Aktionäre.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
GW4NS8
Ask: 0,63
Hebel: 6
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Goldman Sachs
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: GW4NS8. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
2 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
3 1,5 Billionen Dollar: Trump will mehr Geld für Verteidigung Hauptdiskussion
4 Tesla-Absturz: Musk wie immer mit neuen Ankündigungen Hauptdiskussion
5 CoreWeave als KI-Geheimtipp: Warum der Cloud-Spezialist trotz hoher Bewertung überzeugt Hauptdiskussion
6 Krisengespräch zu Straße von Hormus - Mehr Druck auf Iran angestrebt Hauptdiskussion
7 Ministerium: Neue Spritpreisregel startet am 1. April Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Europa-Börsen knicken ein: Trump-Aussagen und Hormus-Blockade …

19:24 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie vor der Entscheidung: Chart-Drama oder Startschuss…

18:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Wende und Rüstungsboom: SAP plötzlich wieder im Fokus

16:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Commerzbank am Ende? Gewinnt UniCredit den Übernahmekampf?

14:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutsche Telekom: Sind das jetzt endlich Kaufkurse?

14:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax schwächelt zu Wochenbeginn: Commerzbank – Ein Mega-Kaufsignal…

13:53 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zahlen lassen Aktie eskalieren: Aixtron – Wie weit kann das jetzt …

10:18 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lufthansa-Aktie: Jetzt besteht wieder Potenzial für steigende Kurse…

Gestern 13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer