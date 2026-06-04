Rekord IPO mit Musk Faktor

SpaceX Aktie kommt offiziell Ausgabepreis fuer Rekord Boersengang festgesetzt 04.06.2026, 13:31 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rekord IPO mit Musk Faktor: SpaceX Aktie kommt offiziell Ausgabepreis fuer Rekord Boersengang festgesetzt
© Symbolbild von Tesla
SpaceX macht seine Boersenplaene offiziell. Die Weltraumfirma von Elon Musk will bei ihrem Rekord IPO rund 75 Milliarden US Dollar einnehmen. Der Ausgabepreis wurde auf 135 Dollar festgesetzt. Damit koennte der Konzern aus dem Stand eine Bewertung von rund 1,75 bis fast 1,8 Billionen Dollar erreichen.
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SpaceX setzt Ausgabepreis fest

SpaceX will mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar je Aktie an die Boerse gehen. Geplant ist der Verkauf von rund 555,6 Millionen Aktien. Daraus ergibt sich ein moegliches Emissionsvolumen von etwa 75 Milliarden US Dollar. Damit koennte der Boersengang der groesste IPO der Geschichte werden. Fuer Anleger ist die Aktie eine Wette auf Raumfahrt Satelliteninternet und langfristige Infrastruktur im All. Vor allem Starlink Raketenstarts Regierungsauftraege und die Entwicklung der Starship Rakete stehen im Zentrum der Fantasie.

Bewertung sorgt fuer Diskussionen

Die angepeilte Bewertung ist enorm. Trotz eines Umsatzanstiegs auf 18,67 Milliarden US Dollar schrieb SpaceX im vergangenen Jahr einen Verlust von 4,94 Milliarden US Dollar. Genau deshalb duerfte die Bewertung am Markt intensiv diskutiert werden. Der hohe Preis setzt voraus dass SpaceX seine Wachstumsversprechen langfristig einloest. Anleger werden deshalb genau auf Profitabilitaet Kapitalbedarf und die weitere Entwicklung von Starlink achten.

Musk behaelt die Kontrolle

Elon Musk bleibt damit auch bei SpaceX die zentrale Figur ähnlich wie bei Tesla wo seine Person eng mit der Wahrnehmung der Aktie verbunden ist. Berichten zufolge sichern ihm Aktien mit erhoehten Stimmrechten mehr als 80 Prozent der Stimmrechte. Ein erfolgreicher Boersengang koennte Musks Vermoegen zumindest auf dem Papier ueber die Marke von einer Billion Dollar heben. Das wuerde den IPO nicht nur fuer SpaceX sondern auch fuer den gesamten Kapitalmarkt zu einem historischen Ereignis machen. Der SpaceX Boersengang koennte neue Massstaebe setzen. Das Emissionsvolumen von rund 75 Milliarden US Dollar und die Bewertung von bis zu fast 1,8 Billionen Dollar machen den Titel zu einem der spektakulaersten Boersenthemen des Jahres. Fuer Anleger bleibt die Aktie jedoch eine hoch bewertete Zukunftswette mit grosser Fantasie und entsprechend hohen Risiken.

Bn-Redaktion/jh
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