Angriff auf den Alltag

Was Microsoft jetzt heimlich testet 03.06.2026, 19:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

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© Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Microsoft rückt mit neuen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Quantenforschung erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Während viele Technologiewerte stark von Konjunktur und Konsum abhängen, setzt der Softwarekonzern auf wiederkehrende Erlöse und milliardenschwere Zukunftsmärkte. Gleichzeitig sorgen neue KI-Geräte und ambitionierte Technologieprojekte für zusätzliche Fantasie.
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Microsoft setzt auf mehrere Milliardenmärkte gleichzeitig

Microsoft baut seine Position in den wichtigsten Zukunftsbranchen konsequent aus. Im Zentrum stehen dabei Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz und Quantencomputer. Besonders die enge Verzahnung von Azure, Windows, Office und den KI-Anwendungen rund um Copilot verschafft dem Konzern eine starke Marktstellung.

Der Softwaregigant nutzt KI nicht nur zur Entwicklung neuer Produkte, sondern auch zur Aufwertung bestehender Angebote. Dadurch entstehen zusätzliche Umsatzquellen mit attraktiven Margen. Gleichzeitig profitieren Unternehmenskunden von einer tiefen Integration in die bestehende Microsoft-Infrastruktur. Diese Verknüpfung erhöht die Kundenbindung und macht einen Anbieterwechsel für viele Unternehmen aufwendig.

Azure bleibt das Herzstück des Wachstums

Als wichtigster Wachstumstreiber gilt weiterhin die Cloud-Plattform Azure. Im jüngsten Quartal legte das Geschäftsfeld um 40 Prozent zu. Gleichzeitig überschritt der annualisierte Umsatz im KI-Bereich die Marke von 37 Milliarden US-Dollar, was umgerechnet rund 34 Milliarden Euro entspricht. Das Wachstum lag bei mehr als 120 Prozent.

Der Konzern steigerte seinen Quartalsumsatz auf rund 83 Milliarden US-Dollar beziehungsweise etwa 76 Milliarden Euro. Trotz hoher Investitionen blieb die operative Marge mit knapp 47 Prozent auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Die Investitionsausgaben erhöhten sich auf fast 31 Milliarden US-Dollar oder rund 28 Milliarden Euro. Vor allem der Ausbau von Rechenzentren treibt diese Entwicklung voran.

Project Solara bringt KI direkt auf den Schreibtisch

Neben Software arbeitet Microsoft an neuen Hardware-Konzepten. Im Rahmen von Project Solara testet das Unternehmen derzeit zwei KI-Geräte mit mehreren hundert Mitarbeitern. Dazu gehört ein kleiner Würfel mit Touchscreen und Sprachsteuerung für den Schreibtisch sowie ein tragbares Badge für den schnellen Zugriff auf KI-Anwendungen.

Beide Geräte lassen sich mit Windows-PCs und Microsoft-Software verbinden. Nutzer können dadurch mit KI-Agenten interagieren, ohne dauerhaft auf Notebook oder Desktop angewiesen zu sein. Das Badge verfügt zusätzlich über eine kleine Kamera und soll den mobilen Einsatz erleichtern. Ob die Produkte später auf den Markt kommen, ist bislang offen.

Quantenchip Majorana 2 sorgt für Diskussionen

Parallel dazu treibt Microsoft die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer voran. Der neue Quantenchip Majorana 2 soll laut Unternehmensangaben Qubits bereitstellen, die 1.000-mal zuverlässiger arbeiten als beim Vorgängermodell. Die durchschnittliche Lebensdauer der Qubits liegt demnach bei 20 Sekunden, einzelne Werte sollen sogar bis zu einer Minute erreicht haben.

Möglich werden soll dies durch einen neuen Materialmix aus Blei, Indiumarsenid und Indiumarsenidantimonid. Microsoft verfolgt nun das Ziel, bereits 2029 einen kommerziell nutzbaren Quantencomputer zu entwickeln. Allerdings äußern zahlreiche Wissenschaftler weiterhin Zweifel daran, ob die zugrunde liegende Technologie in der Praxis tatsächlich wie erwartet funktioniert.

Aktie vor entscheidender Bewährungsprobe

Auch an der Börse bleibt Microsoft spannend. Analysten sehen teilweise Kursziele von 500 US-Dollar bis hin zu 640 US-Dollar. Charttechnisch steht die Aktie jedoch vor einer wichtigen Hürde. Der Bereich um 459 US-Dollar gilt als bedeutender Widerstand. Darüber warten weitere Barrieren zwischen 475 und 500 US-Dollar.

Fundamental sprechen viele Faktoren für den Konzern. Neben der starken Bilanz überzeugen hohe freie Cashflows, wiederkehrende Erlöse und eine breite Diversifikation über Cloud, Office, LinkedIn, Xbox, Entwicklerwerkzeuge und KI-Dienste. Zusätzlich entstehen durch Kooperationen wie jene mit TeamViewer neue Anwendungsfelder für KI. Dort verbessert Microsofts Video-Super-Resolution-Technologie die Bildqualität bei Remote-Assistance-Lösungen selbst unter schwierigen Netzwerkbedingungen. Damit unterstreicht der Konzern seine Strategie, KI zunehmend in praktische Unternehmensanwendungen zu integrieren.

Bn-Redaktion/tb
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