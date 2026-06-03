Goldpreis bricht ein – Wie dramatisch wird es?

Obacht! Newmont Corp. ringt um wichtige Unterstützung 03.06.2026, 14:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis bricht ein – Wie dramatisch wird es? Obacht! Newmont Corp. ringt um wichtige Unterstützung
© Michael Steinberg auf Pexels (Symbolbild)
Nun geht’s ans Eingemachte. Der Goldpreis steht zur Stunde massiv unter Druck. Die erneute Verschärfung der Lage im Nahen und Mittleren Osten wirkt sich auf die Edelmetallpreise aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Newmont Corporation 93,39 EUR -0,72 % L&S Exchange
Gold 4.449,42 USD -0,90 % Lang & Schwarz

Von einer nachhaltigen Entspannung im Nahen Osten scheint man sich immer weiter zu entfernen. Die Märkte preisten zuletzt aber eben jenes Szenario ein, als die Aktienmärkte anstiegen und die Edelmetalle kräftig durchatmen konnten. Nun also kommt es zur Rolle rückwärts. Die Finanzmärkte preisen eine Verschärfung der Lage ein. Und dabei greifen die üblichen Mechanismen. Die Ölpreise gehen nach oben. So nimmt Brent Öl wieder die 100 US-Dollar ins Visier. Das Inflationsgespenst ist zurück und lässt sich offenkundig nicht so schnell verjagen. Die Renditen am Anleihemarkt steigen. So rückt die Marke von 4,5 Prozent bei den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder in den Fokus. Das stimuliert auch den US-Dollar. Der US-Dollar-Index übersprang zuletzt wieder die Marke von 99 Punkten und nähert sich der eminent wichtigen Marke von 100 Punkten. 

Kurzum. Für die Edelmetalle – und hier allen voran Gold – hat sich das Umfeld nachhaltig eingetrübt. Und damit nicht genug. Die Märkte erwarten am Freitag den US-Arbeitsmarktbericht für Mai. Die Entwicklung der Stundenlöhne wird hier maßgeblich über die Stimmung an den Finanzmärkten entscheiden, handelt es sich doch hierbei um einen wichtigen Inflationsindikator. 

Nach dem Verlust der 4.500 US-Dollar muss der Goldpreis nun schleunigst einen Boden finden. Ein Test der zentralen Unterstützungszone 4.100 US-Dollar / 4.000 US-Dollar ist hierbei nicht auszuschließen. 

Auch das Branchenschwergewicht Newmont steht unter dem Einfluss der aktuellen Entwicklungen. Eine Schwächephase kann sich die Aktie in der gegenwärtigen Chartkonstellation allerdings nicht leisten. 

Newmont Corp. in der Börsennews Aktienanalyse

Obacht! Newmont Corp. ringt um wichtige Unterstützung

Der Chart zeigt es deutlich: Die Aktie des US-amerikanischen Gold- und Kupferproduzenten Newmont (WKN: 853823 | ISIN: US6516391066 | Ticker-Symbol: NMM) hat die außerordentlich wichtige Unterstützung von 110 US-Dollar unterschritten, hält bis dato aber noch den Kontakt. Anders ausgedrückt: Ein Comeback schien bislang jederzeit möglich zu sein. Sollte die Schwäche des Goldpreises nun aber auf den Aktienkurs des Produzenten übergreifen, könnte der Kontakt abreißen. In diesem Fall müsste sich Newmont nach unten orientieren. Dabei könnte möglicherweise die Unterstützung 95 US-Dollar / 94 US-Dollar getestet werden. Ein Rücksetzer unter die 94 US-Dollar würde eine Neubewertung notwendig machen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines nachhaltigen Vorstoßes über die 110 US-Dollar. 

Bn-Redaktion/mt
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