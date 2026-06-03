Novo Nordisk

Das steckt hinter dem Dubai-Coup 03.06.2026, 19:06 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dubai
© Symbolbild von K T auf Unsplash
Novo Nordisk startet die orale Wegovy-Tablette in den VAE und macht Dubai zum Logistikzentrum für bis zu 70 Länder. Die Tablette braucht keine Kühlung und könnte den Vertrieb in wichtigen Wachstumsmärkten deutlich erleichtern. Trotz schwacher Aktienperformance sehen Analysten und Bewertungsmodelle neues Potenzial durch Expansion, Studiendaten und steigende Nachfrage.
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Dubai wird zum Drehkreuz für die internationale Expansion

Novo Nordisk treibt den weltweiten Ausbau seines Geschäfts mit Adipositas-Medikamenten weiter voran. Mit der Einführung der oralen Wegovy-Tablette in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 3. Juni 2026 hat der dänische Pharmakonzern den ersten internationalen Marktstart der Pillen-Version außerhalb der USA vollzogen. Gleichzeitig etabliert das Unternehmen Dubai als zentrales Logistikzentrum für die Versorgung von bis zu 70 Ländern in der Golfregion, Afrika und Zentralasien.

Die neue Vertriebsstruktur könnte für Novo Nordisk eine wichtige Rolle bei der weltweiten Expansion spielen. Im Gegensatz zur bekannten Wegovy-Injektion benötigt die tägliche Tablette keine Kühlung. Dieser Vorteil erleichtert den Vertrieb insbesondere in Regionen, in denen eine durchgängige Kühlkette nur eingeschränkt verfügbar ist.

Die Markteinführung erfolgt in einem Umfeld wachsender Nachfrage. In den Vereinigten Arabischen Emiraten leben rund 28 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mit Adipositas. Prognosen zufolge könnte die Zahl der Betroffenen bis zum Jahr 2035 auf 7,5 Millionen Menschen steigen.

Neue Studiendaten stärken die Position im Wettbewerb

Auf der aktuell stattfindenden ADA-Konferenz stellte Novo Nordisk zudem neue klinische Daten vor. Im Mittelpunkt steht die Phase-3-Studie REIMAGINE zur Kombinationstherapie CagriSema, die als wichtiger Bestandteil der künftigen Produktstrategie gilt.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt jedoch die orale Wegovy-Tablette. Über einen Zeitraum von 64 Wochen erreichten Patienten einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 16,6 Prozent. Darüber hinaus verfügt das Medikament über ein Alleinstellungsmerkmal im Markt: Es ist derzeit das einzige zugelassene orale Präparat zur Gewichtsreduktion, das nachweislich das Risiko schwerer kardiovaskulärer Ereignisse wie Herzinfarkte und Schlaganfälle senkt.

Damit grenzt sich Novo Nordisk deutlich von Wettbewerbern ab. Eli Lillys orales Präparat Foundayo (Orforglipron) erzielte in Studien über 72 Wochen einen Gewichtsverlust von 12,4 Prozent und kann bislang keinen vergleichbaren Nachweis bei kardiovaskulären Risiken vorweisen.

Analysten erhöhen Kursziel trotz schwacher Jahresperformance

Auch an der Börse bleibt Novo Nordisk im Fokus. Goldman Sachs erhöhte am 3. Juni das Kursziel für die Aktie von 263 auf 305 dänische Kronen, bestätigte jedoch gleichzeitig die Einstufung „Neutral“.

Die Aktie notierte zuletzt bei umgerechnet 36,50 Euro und gab damit 0,9 Prozent nach. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate summiert sich der Kursverlust auf mehr als 41 Prozent. Das 52-Wochen-Tief bei 30,25 Euro liegt lediglich rund 20 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau. Gleichzeitig verweisen verschiedene Finanzmodelle auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie von rund 54 Prozent. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt derzeit bei 10,07, während die Marktkapitalisierung etwa 190 Milliarden US-Dollar beträgt.

Für die zweite Jahreshälfte 2026 plant Novo Nordisk die Einführung der oralen Wegovy-Tablette in weiteren Tier-1-Märkten. In den Vereinigten Arabischen Emiraten soll das Medikament zu einem Einstiegspreis von umgerechnet rund 773 Dirham angeboten werden. Das Unternehmen verfolgt dabei eine wettbewerbsfähige, aber nicht aggressive Preisstrategie.

Das Management erwartet zudem, dass Krankenkassen und Gesundheitssysteme weltweit ihre Erstattungsmodelle für Adipositas-Medikamente ausweiten werden. Der neue Logistik-Hub in Dubai könnte dabei zu einem entscheidenden Baustein werden, um die steigende internationale Nachfrage effizienter zu bedienen.

Bn-Redaktion/aw
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