Buffetts Erben überraschen

Diese Wette sorgt für Aufsehen 03.06.2026, 18:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Buchcover Warren Buffett
© Bild von Milad Fakurian auf Unsplash.com
Alphabet sorgt derzeit gleich mit mehreren Entwicklungen für Aufmerksamkeit. Neben dem Engagement von Berkshire Hathaway steht vor allem eine gewaltige Kapitalmaßnahme im Fokus. Für Investoren stellt sich die Frage, ob der Markt den Technologiekonzern derzeit richtig bewertet.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Alphabet 359,75 USD -0,52 % TTMzero RT (USD)
Berkshire Hathaway Registered (B) 410,00 EUR +1,07 % Lang & Schwarz

Berkshire setzt auf einen anderen Werttreiber

Der Einstieg von Berkshire Hathaway bei Alphabet wurde an der Börse vielfach als Signal für künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und künftige Wachstumsfelder interpretiert. Eine genauere Betrachtung legt jedoch eine andere Schlussfolgerung nahe.

Berkshire ist seit Jahrzehnten für Investments in Unternehmen bekannt, die stabile Erträge, starke Marktpositionen und gut kalkulierbare Cashflows liefern. Genau diese Eigenschaften finden sich vor allem im Kerngeschäft von Alphabet. Die Suchmaschinenwerbung und die Vermarktung von YouTube gehören weiterhin zu den profitabelsten Geschäftsbereichen der globalen Technologiebranche. Hohe Markteintrittsbarrieren, enorme Datenvorteile und starke Netzwerkeffekte sichern dabei die Wettbewerbsposition.

KI-Offensive verschlingt Milliarden

Parallel dazu treibt Alphabet seine Investitionen in künstliche Intelligenz massiv voran. Um den steigenden Kapitalbedarf zu finanzieren, hat das Unternehmen seine geplante Eigenkapitalaufnahme von ursprünglich umgerechnet rund 70 Milliarden Euro auf etwa 74 Milliarden Euro erhöht.

Das Paket umfasst unter anderem ein Programm über rund 35 Milliarden Euro für laufende Aktienverkäufe am Markt sowie eine Beteiligung von Berkshire Hathaway im Umfang von etwa 8,7 Milliarden Euro. Hinzu kommen weitere Aktien- und Vorzugsrechtsangebote. Nach Angaben von Bloomberg könnte es sich um die größte Eigenkapitaltransaktion der Börsengeschichte handeln.

Hintergrund ist der zunehmende Wettbewerb im Markt für KI-Infrastruktur. Alphabet setzt dabei verstärkt auf eigene Tensor Processing Units, die als Alternative zu den marktführenden Chips von Nvidia positioniert werden.

Cloud-Sparte verändert die Wahrnehmung

Während viele Anleger auf Google Cloud als künftigen Wachstumsmotor blicken, sehen einige Analysten darin zugleich einen Belastungsfaktor für die Konzernbewertung. Das Cloud-Geschäft wächst zwar dynamisch, erreicht jedoch nicht die Profitabilität des Werbegeschäfts.

Dadurch verschiebt sich die Wahrnehmung des Unternehmens. Statt als hochprofitabler Cashflow-Lieferant wird Alphabet zunehmend als kapitalintensiver Wachstumswert betrachtet. Hinzu kommen milliardenschwere Investitionen in Rechenzentren, KI-Modelle und Infrastruktur, die kurzfristig auf die Margen drücken.

Konglomeratsabschlag belastet den Aktienkurs

Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die sogenannten Other Bets. Projekte aus Bereichen wie autonomes Fahren oder Zukunftstechnologien besitzen langfristiges Potenzial, verursachen aktuell jedoch hohe Kosten.

Viele Investoren bewerten diese Aktivitäten mit deutlichen Risikoabschlägen. Dadurch entsteht ein sogenannter Konglomeratsabschlag, bei dem der Markt den Wert einzelner Geschäftsteile nicht vollständig im Aktienkurs berücksichtigt. Das profitable Werbegeschäft gerät dadurch teilweise in den Hintergrund.

Buffett-Prinzip bleibt unverändert

Ein Blick auf die über Jahrzehnte veröffentlichten Aktionärsbriefe von Warren Buffett zeigt ein wiederkehrendes Muster. Im Mittelpunkt stehen Geduld, Kapitaldisziplin, starke Geschäftsmodelle und langfristige Wertschaffung. Genau diese Kriterien spiegeln sich auch in vielen erfolgreichen Berkshire-Investitionen wider.

Vor diesem Hintergrund erscheint Alphabet weniger als spekulative KI-Wette und stärker als Unternehmen mit einem außergewöhnlich robusten Ertragsfundament. Für langfristig orientierte Anleger könnte gerade diese Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und tatsächlicher Ertragskraft zu den spannendsten Aspekten der aktuellen Bewertung gehören.

Bn-Redaktion/tb
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