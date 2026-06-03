BYD vor dem Comeback?

Neue Zahlen sorgen für Aufsehen 03.06.2026, 18:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BYD
© Symbolbild von Farrel Atharic auf Unsplash
BYD hat im Mai erstmals seit rund einem Jahr wieder bessere Absatz- und Produktionszahlen als im Vorjahresmonat erzielt und damit positive Signale für die operative Entwicklung gesendet. Trotz eines Rückgangs der Gesamtverkäufe seit Jahresbeginn sehen Investoren Anzeichen dafür, dass die schwierigste Phase auf dem chinesischen Heimatmarkt überwunden sein könnte. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine internationale Expansion voran, während Analysten der Aktie weiterhin deutliches Kurspotenzial zutrauen.
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Name Aktuell Diff. Börse
BYD 10,21 EUR -3,34 % Baader Bank

Operative Entwicklung sendet erstmals seit einem Jahr positive Signale

BYD hat zur Wochenmitte für neue Aufmerksamkeit am Markt gesorgt. Die Aktie gewann am gestrigen Handelstag 5,09 Prozent und schloss bei 10,50 Euro. Am heutigen Tag werden zwar erste Gewinne mit einem Rückgang von 2,4 Prozent teilweise wieder abgegeben, womit der Kurs bei 10,28 Euro notiert. Für viele Marktbeobachter steht jedoch weniger die kurzfristige Kursbewegung im Fokus als vielmehr die Entwicklung der zugrunde liegenden Geschäftszahlen.

Die aktuellen Daten für den Monat Mai liefern Hinweise darauf, dass sich die operative Lage des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers stabilisieren könnte. Nachdem die vergangenen Monate von einem schwierigen Marktumfeld geprägt waren, zeigen die jüngsten Kennzahlen erstmals seit längerer Zeit wieder eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.

Fahrzeugabsatz und Produktion ziehen wieder an

Im Mai verkaufte BYD insgesamt 383.453 Fahrzeuge und übertraf damit leicht das Niveau des entsprechenden Vorjahresmonats. Auch die Produktion entwickelte sich positiv. Mit 380.549 gefertigten Fahrzeugen lag der Konzern ebenfalls über dem Wert des Vorjahres. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die monatlichen Kennzahlen zum ersten Mal seit zwölf Monaten wieder eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresvergleich aufweisen.

Diese Entwicklung wird von Investoren aufmerksam verfolgt. In den vergangenen Quartalen standen vor allem die Belastungen auf dem chinesischen Heimatmarkt im Mittelpunkt. Der intensive Wettbewerb sowie ein anhaltender Preisdruck hatten die Sorge genährt, dass die Margen und das Wachstum des Unternehmens dauerhaft unter Druck geraten könnten.

Die aktuellen Zahlen liefern zwar noch keinen Beleg für eine nachhaltige Trendwende, sie könnten jedoch darauf hindeuten, dass die schwächste Phase im Heimatmarkt inzwischen überwunden sein könnte. Genau diese Frage spielt derzeit eine zentrale Rolle bei der Bewertung des Unternehmens.

Internationale Expansion rückt zunehmend in den Mittelpunkt

Trotz der verbesserten Mai-Daten bleiben Herausforderungen bestehen. Die Gesamtabsätze seit Jahresbeginn liegen weiterhin unter dem Vorjahresniveau. Aktuell weist BYD hier ein Minus von rund 20 Prozent aus. Dieser Rückstand ist jedoch bereits seit längerer Zeit bekannt und wurde von den Märkten entsprechend berücksichtigt.

Gleichzeitig gewinnt die internationale Expansion immer stärker an Bedeutung. Außerhalb Chinas erzielt BYD inzwischen einen wachsenden Anteil seiner Verkäufe und reduziert damit schrittweise die Abhängigkeit vom Heimatmarkt. Viele Beobachter sehen darin einen wichtigen Hebel für die weitere Unternehmensentwicklung.

Besonders die geplanten und bereits laufenden Investitionen in neue Produktionskapazitäten stehen dabei im Fokus. Dazu zählen unter anderem der Aufbau von Fertigungsstandorten in Ungarn sowie mögliche Übernahmen von Fabriken des Stellantis-Konzerns. Durch eine stärkere lokale Präsenz in wichtigen Absatzmärkten möchte BYD seine Wettbewerbsposition ausbauen und zusätzliche Wachstumschancen erschließen.

Auch an den Kapitalmärkten bleibt das Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Unternehmens erkennbar. Analysten sehen für die Aktie weiterhin Potenzial. Die durchschnittlichen Kursziele liegen derzeit etwa 30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Vor diesem Hintergrund werden die kommenden Monatszahlen besonders aufmerksam verfolgt, da sie weitere Hinweise darauf liefern könnten, ob sich die jüngsten positiven Signale zu einem nachhaltigeren Wachstumstrend entwickeln.

Bn-Redaktion/aw
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