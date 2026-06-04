Dax – Die Kuh ist noch nicht vom Eis!

E.ON könnte wieder nach oben abdrehen, wenn… 04.06.2026, 13:14 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Die Kuh ist noch nicht vom Eis! E.ON könnte wieder nach oben abdrehen, wenn…
© E.ON SE 2026 / Avacon AG
Nach dem von Verlusten geprägten Mittwochshandel fasst der Dax zur Stunde wieder frischen Mut und probiert sich an einer Erholung. So tastet sich der deutsche Leitindex im frühen Donnerstagshandel wieder an die Marke von 25.000 Punkten heran.
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Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 18,12 EUR +0,18 % Quotrix Düsseldorf

Ob es nun eine Reaktion auf die vorherigen Verluste ist oder der Dax auf die sinkenden Ölpreise reagiert, sei einmal dahingestellt. Für den Index ist das Ziel klar definiert: Er muss die Woche oberhalb von 25.000 Punkten abschließen, will er nicht weitere Abgaben provozieren. In puncto mögliche Ausdehnung der Korrektur ist die Kuh demnach noch nicht vom Eis. Die Marktakteure haben zudem den KI-Sektor im Blick. Nach dem leicht enttäuschenden Ausblick von Broadcom herrscht hier etwas Zurückhaltung. 

Kurzum. Der Dax nimmt die 25.000 Punkte ins Visier. Es wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, wenn es dem Index gelingen würde, die Handelswoche oberhalb von 25.000 Punkten abzuschließen. Über das Gelingen des Vorhabens  dürfte wohl der US-Arbeitsmarktbericht für Mai maßgeblich entscheiden, der am morgigen Freitag veröffentlicht wird. 

Unsere heutige Protagonistin – die E.ON-Aktie – zählte bis in den März hinein zu den Überfliegern im Dax. Damals stieß die Aktie bis in den Kursbereich von 20,4 Euro vor. Mittlerweile bietet sich ein anderes Bild. Die Aktie des Versorgers steht unter Druck. Der ambivalente Chart zeigt es deutlich: Es könnte noch schlimmer kommen. Allerdings - und das ist die andere Seite der Medaille – hat die Aktie gleichzeitig die Chance, einen Korrekturboden auszubilden und wieder nach oben abzudrehen.  

E.On Aktienchart

E.ON könnte wieder nach oben abdrehen, wenn…

Die Mitte Mai veröffentlichten Quartalszahlen vermochten es nicht, die Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) nachhaltig zu stimulieren. Ein zu beobachtender Erholungsversuch fand im Bereich von 19 Euro ein abruptes Ende. Mittlerweile steht der Unterstützungsbereich um 18 Euro im Fokus. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls würde die Top-Bildung weiter Form annehmen. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 17 Euro / 16,5 Euro gerechnet werden. 

Nach der zurückliegenden Korrektur ist die Aktie bereits deutlich überverkauft und wäre demnach reif für eine Erholung. Um einer etwaigen Erholung Relevanz zu verschaffen, muss es für E.ON über die 19 Euro gehen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclay stufen E.ON unverändert mit „equal weight“ ein. Das Kursziel lautet nach wie vor 19 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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