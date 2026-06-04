Broadcom mit exzellenten Zahlen

KI-Aktie gibt dennoch deutlich nach 04.06.2026, 11:11 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Broadcom mit exzellenten Zahlen: KI-Aktie gibt dennoch deutlich nach
© ed br auf Pexels
Auf diese Zahlen hatte man noch gewartet und sich ein stückweit gefreut – KI-Profiteur Broadcom präsentierte am gestrigen Mittwoch die Zahlen für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Freude über das Zahlenwerk währte jedoch nur kurze Zeit. Die Aktie geriet in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel unter Druck. Das mag zunächst überraschen, wusste doch „eigentlich“ auch der Ausblick auf den ersten Blick zu überzeugen.
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Broadcom mit exzellenten Zahlen

Broadcom berichtete kürzlich über das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 03. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2026. Das Unternehmen gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 22,187 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ein starkes Plus beim Umsatz in Höhe von 48 Prozent. Broadcom gelang es somit, das Umsatzwachstum kräftig zu beschleunigen, betrug das Plus doch von Q1 / 2025 auf Q1 / 2026 „lediglich“ 29 Prozent. Die starke Nachfrage nach KI-Halbleiterlösungen heizte dem Umsatzwachstum einmal mehr ein. 

Broadcom Aktienchart

Auf der Ergebnisseite setzte sich der exzellente Eindruck fort. Für das 2. Quartal des Fiskaljahres 2026 wies das Unternehmen einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 9,310 Mrd. US-Dollar aus. Das entspricht einem EPS in Höhe von 1,91 US-Dollar. Damit verzeichnete Broadcom einen rasanten Gewinnanstieg. Zum Vergleich: Im 2. Quartal 2025 wiesen die US-Amerikaner einen Gewinn in Höhe von 4,965 Mrd. US-Dollar (EPS 1,03 US-Dollar) aus. Um Sondereffekte bereinigt (non-GAAP) veröffentlichte der Technologiekonzern einen Gewinn in Höhe von 12,074 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,44 US-Dollar) – ein Plus von 54 Prozent beim EPS. 

Das bereinigte EBITDA mit 15,244 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 52 Prozent) und der free cash flow in Höhe von 10,262 Mrd. US-Dollar (ein Plus von 60 Prozent) unterstrichen die fundamentale Stärke des Konzerns.

Ausblick auf das 3. Quartal 2026 mit einem „kleinen“ Schönheitsfehler

Für das laufende dritte Quartal des Fiskaljahres 2026 prognostiziert Broadcom einen Gesamtumsatz von rund 29,4 Mrd. US-Dollar. Davon sollen 16 Mrd. US-Dollar auf das Geschäft mit KI-basierten Halbleitern entfallen. Und genau dieser Aspekt sorgte für Enttäuschung an der Börse. Man hatte mit deutlich mehr Umsatz bei den Halbleiterumsätzen aus dem KI-Bereich gerechnet. 

Das bereinigte EBITDA wird mit etwa 68 Prozent des prognostizierten Umsatzes erwartet. 

Aktie reagiert mit Verlusten

Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD) reagierte zunächst mit Verlusten auf die Zahlen. Die Enttäuschung über die Prognose der „KI-Umsätze“ trifft die Aktie auf einem exponierten Kursniveau. Die Aktie entwickelte zuletzt eine kleine Fahnenstange, als sie quasi aus dem Stand von 410 US-Dollar auf knapp 500 US-Dollar sprang. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn der Kursbereich um 400 US-Dollar dem Druck standhalten könnte. Anderenfalls müsste mit weiteren Abgaben auf 374 US-Dollar bzw. 350 US-Dollar gerechnet werden. 

Bn-Redaktion/mt
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