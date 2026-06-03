100-Euro-Ziel in Sicht

Diese Zahlen sorgen für Aufsehen 03.06.2026, 20:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

K. B. Hallen
© CTS Eventim
CTS Eventim hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal 2026 für Aufmerksamkeit gesorgt. Vor allem das Geschäft mit Konzerten, Festivals und Live-Events entwickelte sich deutlich stärker als erwartet. Mehrere Analystenhäuser sehen deshalb weiteres Kurspotenzial für die Aktie.
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Name Aktuell Diff. Börse
CTS Eventim 55,53 EUR -4,64 % Lang & Schwarz

Starker Jahresauftakt überrascht den Markt

Nach einer langen Schwächephase sendet CTS Eventim wieder positive Signale. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal 2026 um 23 Prozent auf 613,5 Millionen Euro. Das bereinigte operative Ergebnis EBITDA legte gleichzeitig um 18,5 Prozent auf 118,9 Millionen Euro zu. Die EBITDA-Marge blieb mit 19,4 Prozent stabil.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment Live Entertainment. Hier kletterte der Umsatz um 38 Prozent und entwickelte sich damit deutlich besser als von vielen Marktbeobachtern erwartet. Der Konzern profitierte von einer hohen Nachfrage nach Konzerten, Festivals und weiteren Großveranstaltungen in mehreren internationalen Märkten.

Live Entertainment wird zum Wachstumsmotor

Vorstandschef Klaus-Peter Schulenberg sieht die internationale Aufstellung des Unternehmens als wichtigen Erfolgsfaktor. Vor allem die starke Entwicklung im Veranstaltungsbereich sorgte für einen kräftigen Ergebnisanstieg. Gleichzeitig bestätigte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Der bestätigte Ausblick wird von einigen Experten sogar als vorsichtig angesehen. Die DZ Bank erhöhte den fairen Wert der CTS Eventim Aktie von 73 auf 81 Euro und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Analyst Karsten Oblinger hält es für möglich, dass die Unternehmensziele nach den Halbjahreszahlen angehoben werden.

Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Auch andere Banken bleiben optimistisch. Die Deutsche Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 96 Euro. Die Experten verweisen auf die positiven Überraschungen bei Umsatz und EBITDA im ersten Quartal.

UBS hält ebenfalls an ihrer Kaufempfehlung fest und nennt mit 100 Euro das höchste Kursziel unter den aktuell kommentierenden Analysten. Barclays bleibt mit einem Kursziel von 98 Euro bei "Overweight". JPMorgan sieht den fairen Wert bei 95 Euro. mwb research reduzierte das Kursziel zwar leicht von 100 auf 96,50 Euro, bestätigt jedoch ebenfalls die Kaufempfehlung.

Bewertung und Chartbild im Fokus

Während das Ticketing-Geschäft weiterhin mit einer EBITDA-Marge von rund 41 Prozent besonders profitabel bleibt, sorgt der stark wachsende Veranstaltungsbereich für eine gewisse Margenverwässerung. Dennoch bewerten Analysten die strategische Positionierung des Unternehmens positiv.

Die Aktie hatte zuvor einen massiven Rückgang von über 114 Euro auf unter 50 Euro erlebt. Nach den Quartalszahlen folgte jedoch eine kräftige Gegenbewegung. Der Kurs stieg auf 62,05 Euro und legte damit zuletzt 10,51 Prozent zu.

Rebound läuft, wichtige Hürde bleibt

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild deutlich verbessert. Die Aktie notiert inzwischen wieder klar über wichtigen kurzfristigen Durchschnittslinien und konnte sich vom Tief bei 48,50 Euro deutlich lösen. Die langfristige Trendwende ist jedoch noch nicht vollständig bestätigt.

Fundamental erscheint die Bewertung inzwischen attraktiver als in den vergangenen Jahren. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt je nach Schätzung im Bereich zwischen 17 und 27. Hinzu kommt eine Dividendenrendite von rund zwei Prozent. Sollte sich die Dynamik im Live-Entertainment-Geschäft fortsetzen, könnte die CTS Eventim Aktie für Anleger weiter interessant bleiben.

Bn-Redaktion/tb
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