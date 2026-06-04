Novo Nordisk – Aktie kippt nach unten

Das war es dann auch schon wieder mit diesem Erholungsversuch 04.06.2026, 10:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk – Aktie kippt nach unten: Das war es dann auch schon wieder mit diesem Erholungsversuch
© cottonbro studio auf Pexels
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk kommt einfach nicht richtig in Schwung und so überrascht es auch nicht sonderlich, dass die Aktie aktuell wieder unter dem Eindruck von Gewinnmitnahmen steht. Einmal mehr erwies sich der Widerstandsbereich 40 Euro / 43 Euro als zu große Herausforderung für die Aktie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Novo Nordisk 36,94 EUR +1,76 % Lang & Schwarz

Novo Nordisk – Durchwachsene Zahlen wirken nach

Novo Nordisk veröffentlichte am 06. Mai die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Wir berichteten an dieser Stelle im Kommentar vom 07. Mai detailliert über das durchwachsene Zahlenwerk. Der Markt nahm die Zahlen damals recht zurückhaltend zur Kenntnis. Zwar geriet die Aktie des dänischen Pharmakonzerns nicht sonderlich unter Druck, doch um neues Feuer zu entfachen und den Aktienkurs anzutreiben, reichte es eben auch nicht. 

Für Novo Nordisk ist es das erwartet harte Stück Arbeit, das verlorengegangene Vertrauen der Anleger und Investoren zurückzugewinnen. Dass selbst Nachrichten verpuffen, wie der Verkaufsstart von Wegovy in Tablettenform in den Vereinigten Arabischen Emiraten, spricht vor diesem Hintergrund Bände. 

Zuletzt stellte die Aktie (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) die Bemühungen ein, den Widerstandsbereich 40 Euro / 43 Euro zu überwinden. Gewinnmitnahmen setzten mittlerweile ein. Die Aktie drehte infolgedessen nach unten ab. Die Frage lautet nunmehr – Wie schlimm kann es jetzt (wieder) werden?

Novo Nordisk Aktienchart

Der obere Chart verdeutlicht das Dilemma. Die Aktie steht unter Druck und nähert sich nun bereits der wichtigen Unterstützung von 36 Euro. Im besten Fall stoppt an dieser Stelle bzw. an dieser Marke der Rücksetzer. Ein Bruch dieser Marke würde eine Fortsetzung der Korrektur befeuern. Und dann könnte es in der Tat noch einmal ruppig werden. Ein Test der eminent wichtigen Unterstützung von 30 Euro wäre in diesem Falle nicht auszuschließen. Ein Rücksetzer unter die 30 Euro würde die Lage massiv verschärfen und eine Neubewertung erforderlich machen. 

Kurzum

Mittlerweile ist ein Stadium erreicht, in dem vermeintlich positive Nachrichten, wie die Markteinführung von Wegovy in Tablettenform in den Vereinigten Arabischen Emiraten verpuffen. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich die Korrektur ihrem Ende nähert. Allerdings mahnt die charttechnische Konstellation zur Vorsicht. Erst ein Vorstoß über die wichtige Widerstandszone 40 Euro / 43 Euro würde das Chartbild nachhaltig aufhellen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies blieben zuletzt bei ihrem bisherigen Votum „hold“. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 270 Dänische Kronen (entspricht aktuell etwa 36,13 Euro).

Bn-Redaktion/mt
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