SAP-Aktie mit 5% Kurssprung

Ist das der Startschuss für die große Trendwende? 04.06.2026, 16:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild SAP
© Bild von Innova Labs auf Pixabay
Beim Walldorfer Software-Konzern SAP sorgt eine überraschende Dynamik im aktuellen Handelsverlauf für Aufsehen. Als stärkster Wert im deutschen Leitindex verbucht die Aktie kurz vor Handelsschluss ein deutliches Plus von über fünf Prozent und notiert am späten Nachmittag bei 164,33 Euro. Nach einem langwierigen Abwärtstrend schöpfen Marktteilnehmer durch dieses erste kräftige Lebenszeichen neue Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung des Tech-Schwergewichts.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 165,01 EUR +5,79 % L&S Exchange

Schnäppchenjäger nutzen das günstige Niveau
Das Besondere an dieser plötzlichen Aufwärtsbewegung: Der Software-Riese SAP hat am Donnerstag keinerlei operative Nachrichten, Quartalszahlen oder strategische Meldungen veröffentlicht. Marktbeobachter führen den deutlichen Kursanstieg zum Monatsanfang daher primär auf das gezielte Zugreifen von Schnäppchenjägern zurück, welche die zurückgegangenen Notierungen zum Einstieg nutzen. Trotz des aktuellen Tagesgewinns bleibt die übergeordnete Jahresbilanz für die Investoren mit einem zweistelligen Minus jedoch weiterhin deutlich im negativen Bereich.

Aktienanalyse

Charttechnische Hürden rücken in den Fokus
Aus Sicht der Markttechnik hat sich das Bild durch das Überspringen der charttechnischen Widerstandszone bei 160 Euro bereits leicht verbessert. Das Papier befindet sich nun in einem wichtigen Kampf um die Marke von 162,50 Euro, wo die vielbeachtete 100-Tage-Linie verläuft. Ein dauerhafter Sprung über diesen gleitenden Durchschnitt war in den vergangenen Tagen mehrfach missglückt. Um von einer echten, langfristigen Aufwärtswelle sprechen zu können, müsste die Aktie laut Experten zudem erst die Hürde bei 180 Euro nachhaltig überwinden.

Experten prognostizieren deutliche Zuwächse
Während auf dem Parkett noch gerätselt wird, ob es sich um eine Bärenmarktfalle oder eine echte Kaufchance handelt, äußern sich die professionellen Marktbeobachter zuversichtlich. Der Analysten-Konsens rät derzeit mehrheitlich zum Kauf der Standardsoftware-Aktie. Die Experten trauen dem Papier vom jetzigen Niveau aus im Durchschnitt noch ein erhebliches Kurspotenzial von rund 30 Prozent zu.

Risiken bleiben trotz Erholungsversuch bestehen
Ob die aktuelle Dynamik ausreicht, um die nächsten technischen Widerstände dauerhaft hinter sich zu lassen, muss sich in den kommenden Handelstagen erst noch zeigen. Für risikobewusste Anleger liefert die aktuelle Stabilisierung zwar ein erstes positives Signal, die Unsicherheiten nach den monatlichen Verlusten sind jedoch nicht vollständig verflogen. Als Alternative zum Direkteinstieg in den volatilen Einzelwert verweisen Marktbeobachter wie üblich auf eine breitere Streuung über Branchen- oder Index-ETFs.

Bn-Redaktion/js
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