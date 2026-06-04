Scout24-Aktie startet Erholungsversuch

Bringt diese Kaufempfehlung neuen Aufwärtsschwung? 04.06.2026, 16:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Scout24
© Foto von Growtika auf Unsplash
Beim Online-Marktplatzbetreiber Scout24 greifen die Marktteilnehmer im aktuellen Handelsverlauf wieder verstärkt zu. Das Papier verzeichnet ein deutliches Plus und notiert stabil im grünen Bereich bei über 76 Euro. Ausgelöst wurde dieser frische Optimismus auf dem Parkett durch eine positive Neueinschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs, die dem Titel erhebliche operative Dynamik bescheinigt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Scout24 74,90 EUR +4,28 % Lang & Schwarz

Großbank setzt auf starkes Wachstum
Hinter dem Kursplus der Scout24-Aktie steht eine aktuelle Studie des Goldman-Sachs-Analysten Adam Berlin. In seiner Analyse hebt der Branchenexperte das Potenzial für ein zweistelliges Gewinnwachstum sowie kontinuierlich steigende Margen des Portalbetreibers hervor. Zudem dürften die künftigen Kapitalausschüttungen an die Anteilseigner über den bisherigen Erwartungen des Marktes liegen. Besonders positiv bewertet Adam Berlin, dass sich das Unternehmen auch in einer von künstlicher Intelligenz geprägten Welt erfolgreich behaupten und eine starke Ergebnisdynamik beibehalten kann.

Wichtige Chartmarken im Fokus
Durch die jüngsten Gewinne kämpft sich das Papier nun über eine markante technische Hürde im Bereich von 75 Euro, die in der Vergangenheit bereits mehrfach als zäher Widerstand galt. Trotz der aktuellen charttechnischen Belebung bleibt der langfristige Trend des Titels jedoch vorerst von den massiven Verlusten geprägt, die das Papier seit seinem historischen Höchststand im Sommer des vergangenen Jahres hinnehmen musste.

Internationales Branchenumfeld zieht mit
Die positive Sektoreinschätzung von Goldman Sachs beschränkte sich nicht nur auf den deutschen Wert. Auch die britische Auto Trader Group wurde vom Experten mit einer Kaufempfehlung eingestuft und verzeichnete Kursgewinne, während andere Branchenvertreter wie Rightmove oder Swiss Marketplace eher neutral beurteilt wurden. Dennoch gehört das Papier von Scout24 im aktuellen Handel zu den auffälligsten Werten im Segment.

Nachhaltige Wende oder kurzes Strohfeuer?
Ob dieser Erholungsversuch den Beginn einer langfristigen Trendwende markiert oder die Aktie im weiteren Verlauf wieder unter die charttechnischen Hürden zurückfällt, bleibt abzuwarten. Für Investoren bietet die aktuelle Dynamik zwar einen interessanten Impuls, doch das übergeordnete Chartbild mahnt weiterhin zur Vorsicht. Wer das Risiko von Einzelwerten umgehen möchte, dem wird von Experten wie gewohnt eine breitere Streuung über diversifizierte Branchen-ETFs nahegelegt.

Bn-Redaktion/js
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